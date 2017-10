La CE fa una crida al «diàleg» però justifica «l´ús proporcionat de la força» per fer «respectar l´Estat de Dret»

El vicepresident de la Comissió Europea i responsable de Drets Fonamentals, Frans Timmermans, ha fet una crida aquest dimarts al "diàleg" entre Catalunya i Espanya però ha defensat que "el deure de qualsevol govern és fer respectar l'estat de dret i això a vegades requereix l'ús proporcionat de la força". En l'inici del debat a l'Eurocambra sobre la situació a Catalunya, Timmermans ha dit que "el respecte per l'estat de dret no és opcional, és fonamental". "Si la llei no et dona el que vols, pots oposar-t'hi, pots treballar per canviar-la, però no pots ignorar-la", ha dit Timmermans, que ha criticat l'1-O perquè, segons diu, "hi ha consens general que el govern regional de Catalunya ha ignorat la llei a l'organitzar el referèndum".

"La votació de diumenge no era legal", ha dit l'holandès Timmermans. "Mirant al futur, està clar que cal un camí acordat per tirar endavant. És un afer intern per Espanya però s'ha de resoldre d'acord amb l'acord constitucional d'Espanya", ha assegurat el vicepresident de la CE.

Segons Timmermans, "la CE ha demanat a tots els actors de moure's de la confrontació al diàleg". Per Timemrmans el "poder del diàleg, per parlar quan i fins i tot especialment si no estem gens d'acord" és important. "Totes les vies de comunicació han de restar obertes, és l'hora de parlar, de trobar una via", ha dit.

Timmermans ha dit que la violència "no resol res en política". "Mai és una resposta, mai és una solució, no pot ser utilitzat com a eina o instrument", ha dit, assegurant que les imatges de diumenge van generar "tristesa" a Brussel·les.

La Comissió Europea s'ha negat a oferir mediació a Catalunya, assegurant que "les respostes només poden sortir dels que estan directament implicats, els 46 milions de ciutadans espanyols". "Els indirectament implicats són els europeus, ciutadans d'altres països", ha afegit Timmermans.