Els lletrats adverteixen la Mesa que ha d'impedir el ple d'independència

El president de la Generalitat, Carles Puigdemont, compareixerà el proper dilluns a les 10 del matí al Parlament per valorar els efectes de la jornada de l'1-O i anunciar els propers passos a seguir, però amb la declaració d'independència de Catalunya sobre la taula. Tot i això, el secretari general del Parlament, Xavier Muro, i el lletrat major, Antoni Bayona, van dirigir ahir a la Mesa de la cambra catalana un escrit en el qual adverteixen als seus membres que tenen el «deure d'impedir o paralitzar» iniciatives com la de celebrar un ple per declarar la independència.

Junts pel Sí (JxSí) i la CUP van demanar ahir a la Mesa que dilluns se celebri un ple amb la compareixença del president de la Generalitat, Carles Puigdemont, amb la finalitat que expliqui els «efectes» de la jornada de l'1-O, una sessió plenària que segons va assegurar la CUP servirà per «declarar la independència».

En l'escrit, però, els lletrats assenyalen que una declaració d'independència tindria una «relació directa» amb les resolucions parlamentàries i les lleis del referèndum i de transitorietat jurídica suspeses pel Tribunal Constitucional (TC). Per aquesta raó, afegeixen, «la tramitació i eventual aprovació d'una declaració» d'independència estaria «afectada» per les anteriors sentències del TC. D'acord amb les decisions que ha anat adoptant el TC, adverteixen els advocats, «els membres de la Mesa del Parlament tenen el deure d'impedir o paralitzar qualsevol iniciativa, jurídica o material, que directament o indirectament suposi ignorar o eludir la nul·litat de les resolucions parlamentàries afectades per la sentència, els actes i els acords de suspensió» de l'alt tribunal. «L'incompliment d'aquest deure pot donar lloc a l'exigència de responsabilitats dels membres de la Mesa», afegeixen.

Fonts de JxSí han considerat «obvi» el que planteja l'escrit dels lletrats, encara que han recalcat que no és «ni preceptiu ni vinculant». Mentrestant, la Mesa del Parlament va rebutjar ahir al migdia les peticions de reconsideració de l'oposició per evitar la convocatòria del ple de dilluns.

Puigdemont va donar per bona la votació de diumenge passat i es va comprometre a traslladar al Parlament els resultats, que encara no són oficials, en espera de recomptar el vot exterior, malgrat que el Govern ja va anunciar l'1-O la victòria del «sí» a la independència amb un 90% dels vots. Segons l'article 4.4 de la llei del referèndum, aprovada pel Parlament i suspesa pel Tribunal Constitucional (TC), en cas de victòria del «sí» l'1-O, «en els dos dies següents a la proclamació dels resultats per part de la Sindicatura Electoral, la cambra catalana celebrarà una sessió ordinària per efectuar la declaració formal de la independència de Catalunya». De fet, dimarts a la nit, en una entrevista a la cadena britànica BBC, Puigdemont va advertir que es declararà la independència «en qüestió de dies».

Per la seva banda, el delegat del Govern a Catalunya, Enric Millo, va exigir a Puigdemont, que «torni a la legalitat», una «condició sine qua non» abans de valorar qualsevol proposta que intenti obrir un «camí de conciliació» entre Estat i Generalitat.

El portaveu de Cs al Parlament, Carlos Carrizosa, va demanar al president del Govern, Mariano Rajoy, que «no titubegi» i apliqui ja l'article 155 de la Constitució per convocar eleccions, davant un Govern i un Parlament «il·legítims».

El PSC, per la seva banda, presentarà un recurs d'empara davant el TC per una «vulneració» dels drets dels diputats, ja que considera «clarament il·legal» el ple convocat per dilluns.