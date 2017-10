Riudellots de la Selva condemna la violència policial de l'Estat espanyol i declara Enric Millo persona «non grata» al municipi

L'Ajuntament de Riudellots de la Selva va aprovar ahir una moció de condemna a la violència generada per l'estat espanyol de "forma enèrgica, alta i clara" exercida el passat 1 d'octubre contra els veïns i veïnes dels pobles i ciutats de Catalunya que l'únic que volien era decidir i exercir la democràcia.

La moció, articulada per l'Associació de Municipis per la Independència i l'Associació Catalana de Municipis exigeix també la retirada dels efectius policials del Cos Nacional de Policia i la Guàrdia Civil desplaçat a Catalunya per evitar el referèndum, la dimissió del Delegat del Govern d'Espanya a Catalunya, Enric Millo, declarar-lo persona non grata al municipi i demanar a mediació i el suport de les institucions europees i de la comunitat internacional.

D'aquesta manera "l'Ajuntament de Riudellots de la Selva segueix ferm amb els seus principis i compromisos de defensa dels drets fonamentals, la democràcia i el dret a l'autodeterminació del poble de Catalunya", tal i com va explicar l'alcaldessa Montserrat Roura.



Donació a la Caixa de solidaritat

En el mateix ple, s'ha aprovat fer la donació de l'import íntegre percebut pels regidors per la seva assistència al Ple a la "Caixa de Solidaritat" que les entitats Òmnium Cultural i l'ANC han habilitat per fer front a les multes imposades per l'estat espanyol. L'alcaldessa, Montserrat Roura i la Regidora amb dedicació exclusiva també han abonat la mateixa quantitat del seu sou.

El Ple va tenir lloc ahir al vespre a la Sala de Plens on van assistir-hi nombrosos veïns i veïnes del municipi