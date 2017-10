Espanya presenta la candidatura de Barcelona per acollir l'EMA

Espanya va presentar a les delegacions diplomàtiques dels Estats comunitaris a Brussel·les davant la Unió Europea la candidatura de Barcelona com a seu de l'Agència Europea de Medicaments (EMA), que abandonarà la seva localització actual a Londres amb la sortida del Regne Unit de la UE. La presentació va anar a càrrec de l'ambaixador espanyol davant la UE, Pablo García-Berdoy, qui va destacar els punts que fan de Barcelona «la millor opció possible per a l'EMA», va informar la diplomàcia espanyola en un comunicat.

Aquests passen per destacar que Barcelona està preparada per acollir de manera immediata l'agència a la Torre Glòries, també coneguda com a Torre Agbar, un edifici «amb els últims avenços tecnològics» que representa «l'equilibri entre eficiència i disseny arquitectònic». García-Berdoy va incidir a més que la candidatura barcelonina ofereix un «pla de continuïtat que cobreix cada aspecte» perquè l'EMA continuï amb les seves activitats sense interrupcions.

L'ambaixador també va destacar la «privilegiada infraestructura» de la ciutat comtal, des del transport públic fins als col·legis internacionals, hotels d'alta gamma i un mercat immobiliari competitiu, així com «un dels sistemes de sanitat i seguretat social més eficients» i «extraordinària qualitat de vida».

L'Agència Europea de Medicaments, amb seu a Londres, haurà d'abandonar el Regne Unit quan aquest Estat abandoni la Unió Europea quan acabi la negociació del Brexit el mes de març de 2019. Compta amb una plantilla de 890 empleats i rep cada any la visita de 35.000 experts de la indústria farmacèutica.

La presentació es va produir després que el Govern decidís anul·lar la presentació pública que estava prevista per a finals de setembre i que «en principi» se celebrarà més endavant, van explicar les fonts. Aquestes no van aclarir si hi va haver torn de preguntes o debat després de la presentació o si la resta d'Estats membres es van interessar sobre com pot afectar la candidatura la tensió política a Catalunya.

La cita amb les delegacions diplomàtiques es va produir després que la Comissió Europea publiqués dissabte passat un informe tècnic sobre les 27 ciutats candidates, en el qual es van destacar com aspectes més positius la disponibilitat de la Torre Glòries i el gran nombre de places d'hotel, sense esmentar la tensió institucional a Catalunya.

L'avaluació de la candidatura de Barcelona mostra que l'oferta respon a totes les exigències en relació amb la futura seu per a l'agència, l'accessibilitat de la ciutat i el transport urbà, els centres educatius per als fills del personal, l'accés al mercat laboral i sistema de salut, i la continuïtat de les funcions de l'EMA.



El criteri geogràfic, en contra

En contra de la Ciutat Comtal podria jugar el criteri geogràfic, atès que Espanya és, juntament amb França, el país que més agències comunitàries té en el seu territori (tres), mentre que Eslovàquia, Romania, Croàcia i Bulgària no en tenen cap. Per contra, la Torre Glòries és un dels principals punts forts respecte de les seves competidores, entre les quals destaquen Amsterdam, Dublín, Bratislava, Copenhaguen o Milà.