Reprenen a Roses les tasques de recerca de l'home que va desaparèixer mentre es banyava

Els serveis d'emergència han reprès les tasques de recerca de l'home desaparegut a la platja de Roses (Alt Empordà), mentre es banyava amb un amic. Els bombers hi treballen amb deu camions i un helicòpter, que els permet per fer recerca extensiva fins a la desembocadura del Fluvià. S'han activat unitats del Grup de Recolzament d'Actuacions Especials dels Bombers (GRAE) terrestre i subaquàtic, així com efectius del Sistema d'Emergències Mèdiques (SEM).

L'alerta la va donar dijous pels volts de les set del matí una embarcació particular que va rescatar l'amic del desaparegut, que demanava ajuda des d'una zona propera a l'espigó. El jove, de nacionalitat francesa, va advertir que el seu amic no sortia de l'aigua i es va iniciar la recerca.