L´ANC convoca una concentració als voltants del Parlament per donar suport a la declaració d´independència

L'Assemblea Nacional Catalana (ANC) ha convocat una concentració per aquest dimarts a les 18:00 hores al Passeig dels Til·lers i l'Avinguda Lluís Companys, és a dir, a la mateixa hora que està previst que el president de la Generalitat, Carles Puigdemont, comparegui al ple del Parlament.

L'entitat independentista demana que la ciutadania doni suport a la declaració d'independència que podria tenir lloc demà, així com a la cambra catalana, per a defensar el resultat del referèndum. Així ho demana l'ANC en una imatge que ha difós per les xarxes socials on s'hi pot llegir: "Avancem al costat de les nostres institucions! Hola República", amb la silueta del Parlament de fons, i les paraules "llibertat", "justícia", "democràcia" i "pau", a més de la frase "El poble ha parlat i ha dit SÍ a la independència, ara #10ODeclaració".

La concentració, doncs, tindria lloc tant a fora del Parc de la Ciutadella -per l'Avinguda Lluís Companys- com també a dins, ja que el Passeig dels Til·lers està al costat del Parlament.

Cal recordar que la Junta de Portaveus del Parlament ha fixat la compareixença de Puigdemont per a dimarts a les 18:00 hores, després que el president hagi demanat comparèixer a petició pròpia per informar sobre la situació política actual.