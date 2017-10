Una alt càrrec del Govern ratifica que Gordó no tenia agenda

Una alt càrrec del Govern, cap de l'assessoria jurídica del Departament de Presidència, Mercè Curull, va ratificar que no consten als registres o arxius de la Generalitat cap agenda electrònica o en paper de l'exsecretari del Govern i exconseller de Justícia Germà Gordó. Curull va declarar com a testimoni en la peça separada que instrueix el Tribunal Superior de Justícia de Catalunya (TSJC) de l'anomenat cas 3%. El TSJC investiga Gordó pels delictes de tràfic d'influències, suborn, prevaricació i malversació de fons públics.

Aquestes agendes, que el Govern no ha trobat, la Guàrdia Civil les va intentar localitzar directament en requeriments presencials a diverses seus de la Generalitat i el Parlament el passat juliol. De fet, en la seva declaració al setembre, la fiscalia i el magistrat van demanar a Puigdemont que lliurés el seu telèfon mòbil professional, del Parlament, per contrastar si hi havia cites de quan era conseller, quelcom que no es va trobar. A les agendes s'espera trobar dades sobre les reunions que Gordó mantenia amb empresaris.