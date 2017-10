La Diputació donarà suport a les decisions que prenguin la Generalitat i el Parlament

La Diputació de Girona donarà suport a les decisions que prengui la Generalitat i el Parlament de Catalunya sobre el procés, un compromís que va arribar en un dia de màxima expectació moments abans de la compareixença del president Carles Puigdemont.

El responsable de l'ens, Pere Vila (PDeCAT), va denunciar també les actituds feixistes que s'han vist a les manifestacions de Barcelona i València. Ho va dir durant un ple extraordinari que tenia un sol punt a debatre, com és una moció de denúncia per la «brutalitat» de l'actuació policial de l'1-O. La moció, presentada per ERC, va declarar el delegat del govern espanyol a Catalunya, Enric Millo, persona no grata i es va exigir la seva dimissió. Entenen que va ser un dels principals responsables de l'actuació «violenta i desproporcionada» dels cossos policials espanyols durant el referèndum de l'1-O.



Suport també del PSC

El text de la moció és similar a la que altres ajuntaments han debatut i aprovat en els últims dies. La moció va obtenir el suport de la resta de forces, PDeCAT, CUP, IdS i fins i tot del PSC. Aquest últim, però, va precisar un cop més que el que defensen és un referèndum «legal i acordat». Per la seva banda, el diputat de la CUP, Lluc Salellas, ha llegit una carta molt dura amb Enric Millo, de qui va dir ser «el polític gironí més criminal de principis de segle».

ERC va resumir els principals punts de la moció, on es demana també la retirada dels efectius de la policia espanyola i la Guàrdia Civil enviats per impedir el referèndum, alhora que l'ens se solidaritza amb les més de 900 persones ferides durant l'1-O. El seu portaveu, Pau Presas, va subratllar que cal exigir als responsables polítics d'aquells fets que «responguin pel que van fer». Segons el diputat, ara és el moment d'elegir si s'està al costat de les persones «que volien expressar-se democràticament amb les urnes» o «legitimar les agressions, l'ús de violència i les pràctiques per sembrar el terror entre la població».



Demanen el suport d'Europa

En clau internacional, la moció també demana el suport i la mediació de la comunitat i les institucions europees. «Si volen construir un futur de llibertats i respecte dels drets humans, no es poden quedar al marge», va afirmar Presas. La resta de forces també van condemnar la violència emprada per les forces de seguretat espanyoles durant la celebració del referèndum.



Crítica al delegat del Govern

El diputat de la CUP, Lluc Salellas, va llegir una carta dedicada al delegat del govern espanyol a Catalunya, Enric Millo, de qui va dirque serà recordat com «el polític gironí més criminal d'aquest principi de segle». En un to molt dur, el diputat va afirmar que representa «tot allò innoble en la política» i el va definir com a un «dèspota, un cínic i un escalador que es ven al millor postor per poder, aparença i negocis».

En referència a la seva responsabilitat per les càrregues policials, es va preguntar com podrà «tornar a mirar als ulls» als seus veïns de l'Eixample de Girona.