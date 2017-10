La foto d'Instagram amb la que Puigdemont respon a Rajoy

El president de la Generalitat, Carles Puigdemont, ha publicat a la xarxa social Instagram una imatge d´un tauler d´escacs amb un peó una casella per davant de la resta de figures, i acompanya la fotografia del text "República Catalana". Ho ha fet poc després que el president espanyol, Mariano Rajoy, hagi fet públic que enviarà a Puigdemont un requeriment perquè aclareixi si ha declarat o no la independència de Catalunya, pas que podria activar el mecanisme per aplicar l´article 155 de la Constitució. La imatge ha estat amplament comentada i compartida a les xarxes socials, tant amb missatges de suport al president com amb altres de rebuig, o amb preguntes sobre la enigmàtica fotografia.







? #RepúblicaCatalana Una publicación compartida de Carles Puigdemont (@carlespuigdemont) el 11 de Oct de 2017 a la(s) 5:05 PDT