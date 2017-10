El Govern aprova la municipalització de l'abastament d'aigua a Vidreres

El Govern català va aprovar ahir la municipalització del servei de subministrament d'aigua potable al municipi de Vidreres, és a dir, autoritza a l'Ajuntament selvatà a assumir la gestió de l'abastament a les urbanitzacions Aiguaviva Parc, La Goba, Terrafortuna, Puigventós i el polígon industrial, que actualment està en mans de les societats Rec Madral Companyia d'Aigües SA i Riera de Cabanyes Companyia d'Aigües SA.

Precisament, les deficiències en el compliment del servei és el detonant de la decisió de l'Ajuntament d'assumir la gestió a aquests nuclis urbans. L'alcalde, Jordi Camps (PDeCAT), va manifestar ahir que es tracta d'un pas més dins del procés administratiu que l'Ajuntament ha de seguir per a la municipalització total del servei i que, el proper pas, serà parlar-ne amb l'Agència Catalana de l'Aigua.

El batlle va afegir que encara no hi ha cap data perquè l'Ajuntament passi a gestionar, també, l'abastament d'aigua a les esmentades urbanitzacions i al polígon industrial, però que l'administració local ha de seguir els passos que marca la memòria per aconseguir-ho.

Sobre si l'assumpció de l'Ajuntament de la gestió d'un servei que està en mans privades comportarà que la corporació hagi d'abonar una indemnització a la part privada, l'alcalde va concretar que és un tema que hauran de determinar els advocats.

L'Executiu català va prendre la decisió de donar llum verd a la municipalització de l'aigua a Vidreres fonamentant-se en el dictamen favorable de la Comissió Jurídica Assessora, el qual remet, alhora, a l'informe de l'Autoritat Catalana de la Competència.

Entre els elements que hi justifica l'Ajuntament per assumir la gestió del servei a les urbanitzacions i al polígon industrial és que les empreses privades no asseguren «un subministrament suficient, en quantitat i qualitat del recurs, atesa la incapacitat de les infraestructures, sobretot pel que fa a la captació de l'aigua per a assegurar el subministrament en condicions correctes».

L'Autoritat Catalana de la Competència considera que «concorren motius per entendre convenient l'establiment d'un règim de monopoli per a la prestació del servei d'abastament d'aigua potable» per part de l'Ajuntament. Si bé la Comissió informa favorablement la municipalització del servei, creu que l'Ajuntament hauria d'haver detallat més els motius que justifiquen la decisió sobre la forma de gestió del servei.