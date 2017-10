Maíllo (PP): L'Estat reaccionarà amb «força» i «moderació» contra els «trilers»

El coordinador general del PP, Fernando Martínez-Maíllo, s'ha mostrat avui convençut que l'Estat reaccionarà amb "força, contundència i moderació", i amb la unió dels partits nacionalistes, als "trucs" dels "trilers" de l'independentisme.

En declaracions al Congrés abans de la sessió de control, Maíllo ha assenyalat que l'independentisme s'està veient "acorralat" per la "realitat"; d'una banda davant les evidents "il·legalitats" que comet, per una altra davant la protesta dels ciutadans que han sortit al carrer i també davant les empreses que se'n van de Catalunya.

I quan se sent "acorralat", l'independentisme "sol utilitzar ambigüitats" i recorre "als trucs i la farsa", ha lamentat el dirigent 'popular'.

Per això ha defensat que davant aquests "trucs" que ahir va exposar el president de la Generalitat, Carles Puigdemont, l'Estat ha de reaccionar.

I segur que reaccionarà, ha afegit, "amb força, contundència i moderació" i "lògicament amb la unió dels partits constitucionalistes".

De la seva banda, el secretari general del grup parlamentari de Ciutadans, Miguel Gutiérrez, ha recalcat que Catalunya "no pot seguir en aquests moments paralitzada ni parada ni suspesa" com desitja, ha apuntat, el president de la Generalitat.

Ha reiterat que la solució per a tots els catalans està a poder votar per treure Puigdemont i ha advertit que Cs no deixarà que el cap del Govern "contamini Espanya i que Espanya estigui també suspesa". EFE