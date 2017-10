Millo demana a Puigdemont que reflexioni per evitar el 155

El delegat del govern espanyol, Enric Millo, ha assegurat aquest dijous que "la pilota és a la teulada de Puigdemont" després dels dies que ha deixat el president del govern espanyol, Mariano Rajoy, perquè el president català aclareixi si el passat 10 d'octubre va declarar o no la independència i evitar així l'aplicació de l'article 155 de la Constitució. En declaracions a RAC1, Millo ha reclamat a Puigdemont que reflexioni perquè al final aquesta mesura no s'acabi imposant i ha garantit que mai "no ha estat la primera opció" de l'executiu espanyol ja que Rajoy ha optat per "la prudència i una visió d'Estat". D'altra banda, el delegat del govern espanyol ha considerat que "estem millor que el dia 10-O al matí" i ha aplaudit l'acord amb el PSOE per obrir una comissió que ha d'avaluar modificacions a la Constitució.

Per Millo, hi ha tres fets que van provocar que Puigdemont optés finalment per no declarar una Declaració Unilateral d'Independència. En primer lloc, la manifestació de milers d persones pels carrers de Barcelona diumenge passat partidàries de la unitat d'Espanya; junt amb la "fugida de moltes empreses importantíssimes"; i la crida dels països de la UE i la pròpia UE perquè el president català no declarés la independència i s'obrís al diàleg.

Segons Millo, "si s'entengués que de manera clara i contundent el dia 10-O es va declarar la independència, estaríem parlament del 155 aplicat i en desenvolupament" i és una mesura, ha afegit, que Rajoy també podria haver aplicat directament "per garantir el restabliment de l'ordre constitucional". En canvi, segons el delegat del govern espanyol, es va optar per "obrir la porta per evitar-ho" amb el requeriment a Puigdemont, al qual haurà de respondre el pròxim dilluns al matí, com a màxim.

Sobre l'acord amb el PSOE per a la comissió que ha d'avaluar una revisió de la Constitució, Millo ha assenyalat que "és una gran oportunitat que no podem desaprofitar" i que "si el president Puigdemont li dona l'esquena ningú ho entendria i ningú li podria perdonar". Pel delegat del govern espanyol, "totes les posicions han de ser escoltades" i haurà de servir per "trobar la fórmula amb el màxim consens possible" davant d'un referèndum, on hi ha, ha dit, "vencedors i vençuts". "Després d 40 anys fer una avaluació raonable, serena, sincera i lleial és molt bona noticia", ha comentat Millo, que ha fet una crida al PDeCAT i ERC a participar-hi.