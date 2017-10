Rajoy dona un termini de vuit dies a Puigdemont per rectificar

Cinc dies. Fins dilluns abans de les deu del matí. Aquest és el termini que ha donat el Govern espanyol al president de la Generalitat, Carles Puigdemont, perquè confirmi si ha declarat la independència de Catalunya. També fixa un segon termini, fins dijous, perquè rectifiqui i eviti la seva aplicació. En total, doncs, Puigdemont té vuit dies –fins al dijous dia 19– per aclarir la seva decisió, i, si cal, fer marxa enrere. Si no ho fa, el president del Govern espanyol, Mariano Rajoy, està disposat a aplicar l'article 155 de la Constitució, que comportaria la suspensió de l'autonomia catalana. Els dos terminis figuren en el requeriment aprovat ahir al matí en una reunió extraordinària del Consell de Ministres i es van fer arribar ahir a la tarda a la Generalitat.

Rajoy, doncs, ha tornat la pilota a la teulada de Puigdemont, tot deixant clar que no està disposat a dialogar amb el govern de Catalunya si aquest no renuncia a la independència i accepta tornar al marc de la Constitució. «No hi ha mediació possible entre la llei i la il·legalitat», va afirmar ahir a la tarda en una compareixença davant del Congrés dels Diputats.



«Claredat» davant la «confusió»

Abans de prendre cap decisió, però, Rajoy vol oferir «claredat i seguretat» davant la «confusió» generada per Puigdemont en el ple del Parlament. Les paraules textuals de Puigdemont van ser que assumia el «mandat del poble» perquè «Catalunya es converteixi en un estat independent en forma de república», i tot seguit, va proposar «suspendre els efectes de la declaració d'independència» per obrir la porta al diàleg. Tot i això, després del ple els diputats de Junts pel Sí i la CUP van signar una declaració d'independència en la qual no es feia cap referència a la suspensió.

Aquesta petició d'aclariment és, segons el mateix Rajoy, el «pas previ» per a qualsevol de les mesures que pugui adoptar l'Executiu espanyol, entre les quals la més probable és l'activació de l'article 155.

Segons Rajoy, Puigdemont té l'oportunitat d'atendre «el clamor» i les peticions que «des de tants àmbits se li han fet arribar per recuperar la convivència harmònica i la seguretat a Catalunya». Per això, va deixar clar que la resposta del president català «marcarà el futur dels esdeveniments en els pròxims dies», ja que «si manifesta la seva voluntat de respectar la legalitat i establir la normalitat es posaria fi a un període d'inestabilitat, tensions i fallida de la convivència».

A la tarda, en la seva compareixença al Congrés, Rajoy va desitjar «ferventment» que Puigdemont accepti en la seva resposta, i el va advertir que no hi ha «mediació possible» entre la llei democràtica i la desobediència. «A les seves mans està tornar a la legalitat i restablir la normalitat institucional, tal com li està demanant tothom, o perllongar un període d'inestabilitat, tensions i trencament de la convivència a Catalunya», va afegir. Per aquest motiu, creu que ha arribat el moment de «posar punt i final a aquesta situació i fer-ho amb serenitat, prudència i amb l'objectiu últim de recuperar la convivència».

Per a Rajoy, el que està succeint a Catalunya és un «qüestionament sense precedents als eixos sobre els quals se sustenta una societat democràtica: llibertat, pluralitat i legalitat». «Els governants de Catalunya han utilitzat la seva posició institucional per perpetrar un atac deslleial i molt perillós contra la Constitució, la unitat d'Espanya, el mateix Estatut i, el que és pitjor, contra la convivència pacífica entre ciutadans», va indicar.