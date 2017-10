Les respostes a tot el que et preguntes sobre el procés independentista

La situació política que viu en aquests moments Catalunya fa que, cada cop més, s'acumulin preguntes sense resoldre al voltant de tot el que genera el procés. En el següent article fem un repàs i intentem respondre algunes de les qüestions més freqüents sobre el que està passant els últimes dies a casa nostra.

S´ha posat en marxa el famós article 155?

L´article 155 de la Constitució autoritza el govern a prendre el control d´una autonomia si aquesta desatén les seves obligacions o posa en greu perill «l´interès general». Abans de fer-ho, ha de requerir l´autoritat autonòmica perquè corregeixi la seva actitud. Això és el que va fer ahir el consell de ministres. Per tant, ha començat a aplicar l´article 155.

Exactament, què ha demanat Rajoy a Puigdemont?

El consell de ministres espanyol va acordar ahir requerir Carles Puigdemont perquè «confirmi si alguna autoritat de la Generalitat de Catalunya ha declarat la independència de Catalunya i/o si la seva declaració del 10 d´octubre davant el ple del Parlament de Catalunya implica la declaració d´independència, al marge que aquesta es trobi o no en vigor».

Quan ha de contestar Puigdemont?

El requeriment dóna com a termini de resposta les 10 del matí de dilluns que ve, 16 d´octubre.

Què passa si no respon?

Si no hi ha resposta, o és ambigua o diferent del «no» estricte, el govern espanyol actuarà igual que si la resposta és afirmativa.

Què passa si respon que no?

El text de l´acord del consell de ministres no diu què passa si Puigdemont dóna una resposta negativa.

Puigdemont podria respondre, sense mentir, que no ha declarat la independència?

En el seu discurs de dimarts passat, Puigdemont no va pronunciar en cap moment les paraules «declaro la independència». A més a més, la Llei del referèndum diu que és el Parlament qui l´ha de declarar, i no ha aprovat cap acord en aquest sentit.

Si la independència l´ha de declarar el Parlament, per què es parla de Puigdemont?

En part per llenguatge col·loquial, en part perquè se li suposa el lideratge de la majoria i la determinació del seu vot, i en part per desconeixement del detall de la llei.

Què passa amb la declaració d´independència signada dimarts a la nit pels diputats de Junts pel Sí i la CUP?

Encara que l´hagin signat parlamentaris, no és un document oficial del Parlament ni de cap «autoritat de la Generalitat», o al menys Puigdemont podria argumentar-ho així.

Què passa si Puigdemont diu que sí, que ha declarat la independència?

En aquest cas, el mateix requeriment insta el President que «revoqui o ordeni la revocació» de la declaració d´independència, insti la presidenta i la mesa del Parlament a fer el mateix, i comuniqui a la Moncloa el compliment d´aquestes ordres abans de dijous que ve, 19 d´octubre, a les 10.

Què passa si Puigdemont no compleix aquest requeriment?

Si arriba el dia 19 d´octubre i Puigdemont no ha complert el requeriment, el govern central farà el següent pas previst a l´article 155, i anirà al Senat amb una llista de mesures per prendre un control més o menys ampli de la Generalitat. Mesures que el Senat ha de debatre, pot esmenar, i ha d´aprovar per majoria absoluta, de la qual disposa el PP en aquesta cambra.

Quina mena de mesures implica l´aplicació del 155?

Aquest article mai no ha estat aplicat, i no s´ha desenvolupat en forma de llei o reglament. El Senat estaria debatent des de zero, sense precedents, i això li dóna un gran marge de llibertat.

Amb el 155 en marxa, el govern espanyol podria convocar eleccions al Parlament de Catalunya?

L´article 155 no limita l´abast de les mesures que es poden prendre quan se l´invoca. Segons l´Estatut, només el President pot convocar eleccions. Que el govern central s´atribuís aquesta funció voldria dir que el President ha estat destituït o suspès.

La Generalitat es pot defensar?

Com qualsevol acte de govern, les mesures que s´adoptin poden ser recorregudes al Contenciós Administratiu o al Tribunal Constitucional, però això no interromp la seva aplicació.

L´article 155 equival a suspendre l´autonomia?

Segons la majoria de constitucionalistes, no es pot suspendre l´existència de cap comunitat autònoma perquè formen part del nucli dur de la Constitució, però l´article 155 permet que el govern central o els seus delegats donin ordres directes als funcionaris, mossos, etcètera, i per tant substitueixin totalment o parcialment el Parlament i el Govern, que és aproximadament el mateix.