Mor un conductor de 90 anys en un accident a les Franqueses

Un conductor de 90 anys d'edat va morir en un accident de trànsit registrat en topar frontalment dos vehicles a la carretera BV-1433, al terme municipal de les Franqueses. Per causes que encara s'estan investigant, dos turismes van xocar i, a conseqüència del sinistre, el conductor d'un d'ells, L.C.C, va perdre la vida, mentre que les dues persones que viatjaven a l'altre vehicle van quedar ferides, una greu i una altra menys greu. Els dos ferits van ser traslladats a l'hospital de la Vall d'Hebron de Barcelona.

El succés va provocar que s'activessin cinc patrulles dels Mossos d'Esquadra, quatre dotacions dels bombers de la Generalitat i dos helicòpters i dues ambulàncies del Sistema d'Emergències Mèdiques (SEM). També la via va quedar tallada en els dos sentits durant més de dues hores.

Paral·lelament, dues persones més van morir dimecres a la nit en un accident de trànsit a la C-12 a l'altura d'Amposta, on també van quedar ferides tres persones amb caràcter menys greu –entre lleus i greus. L'accident es va produir passades les onze de la nit per una col·lisió frontal en la qual es van veure implicats tres vehicles: una furgoneta i dos turismes. Com a conseqüència de l'accident, van morir els dos ocupants de la furgoneta i tres persones van quedar ferides.