Junqueras demana unitat i suport a Puigdemont

El president d'ERC i vicepresident del Govern, Oriol Junqueras, va fer ahir una crida a la «unitat d'acció» del món sobiranista i va mostrar el seu suport al president de la Generalitat, Carles Puigdemont, a dos dies de l'ultimàtum de La Moncloa per aclarir si el passat 10 d'octubre es va declarar la independència. «Volem reafirmar el nostre suport al president per tal de complir el mandat del 27-S i especialment el mandat de l'1-O, que és el de constituir la república catalana», va assenyalar Junqueras en la seva intervenció al congrés extraordinari d'ERC.

El vicepresident del Govern no va desvelar si és partidari o no d'aixecar la suspensió de la DUI però va voler deixar clar que la independència obriria «l'única possibilitat de diàleg». «La millor manera de fer la independència és poder-la fer dialogant amb tothom, com a mínim amb la comunitat internacional», va reblar Junqueras, que també va aprofitar l'ocasió per tancar la porta a la reforma constitucional plantejada per PSOE i PP.



Molt crític amb el PSC



De fet, el líder d'ERC es va mostrar molt crític amb el paper del PSC i va recordar que a la manifestació contra la sentència de l'Estatut –el juliol del 2010- els socialistes catalans es van posar darrere la pancarta amb el lema «Som una nació, nosaltres decidim». «I ara han passat a acceptar que qui avui decideix per Catalunya és el PP», va etzibar Junqueras, que va lamentar que el PSC de Miquel Iceta «forma part del partit que no es diferencia del PP a l'hora d'aplicar la recepta de l'article 155».

I sobre la publicitada reforma constitucional, el vicepresident del Govern va voler llençar una enorme ombra de dubte. «L'han de liderar els que van fer tot el possible per tombar l'estatut de 2006, els que han fet tot el possible per impedir que els ciutadans de Catalunya decideixin, i els que han fet tot el possible per impedir que es donés cabuda a cap sortida digna per a Catalunya?», es va preguntar en veu alta Junqueras. «I tot tutelat pel Tribunal Constitucional, el que va tombar l'Estatut en la sentència del 2010? Quina reforma en pot sortir?», va puntualitzar el líder d'ERC enmig dels aplaudiments dels més de 200 consellers nacionals que es van reunir a la seu d'ERC.

Després de donar el suport a Puigdemont, Junqueras va voler deixar clar que la independència és l'única sortida al cul-de-sac amb la mà estesa a una mediació internacional. «Perquè el diàleg tingui alguna expectativa de fructificar i ser útil, necessita tenir com a referent la construcció de la república», va recalcar el líder d'ERC, que ha demanat aprofitar l'atenció de la comunitat internacional per fer palès que el diàleg no és possible «perquè l'Estat s'hi nega encara que ella l'ofereix».

«S'ha de deixar clar qui està obert a la mediació i qui la rebutja», va sentenciar Junqueras, que va fer una crida «a la unitat de tots els demòcrates» ja demostrada el passat 1-O. «El referèndum es va fer finalment en unes condicions inimaginables i gràcies a la perseverança i la capacitat d'ajudar del conjunt de la societat», va manifestar el vicepresident del Govern. «La gent d'aquest país ha fet miracles», va afegir Junqueras, que va demanar que aquesta «unitat d'acció» de Govern, Parlament, entitats sobiranistes, societat civil, organitzacions sindicals i ciutadania es mantingui en els propers i decisius dies. «Aquesta unitat és imprescindible per poder fer el camí», va insistir. «Nosaltres, Esquerra, no dimitirem mai. Estem convençuts que podem impulsar i que ens podem posar a l'escena internacional d'igual a igual amb totes les nacions lliure del món», va reblar el president d'Esquerra. «Farem una república al servei de la gent», va concloure Junqueras.



Manifest de militants del PDeCAT



Des del mateix partit del president de la Generalitat, el PDeCAT, també arriben peticions al president català. Un grup d'uns quaranta membres i simpatitzants del PDeCAT van fer públic ahir un manifest en el qual demanen al president que aixequi la suspensió de la declaració d'independència. El text, impulsat pel «Partit Demòcrata per la Declaració d'Independència», reclama que el «vergonyós» requeriment del Govern espanyol «quedi sense resposta» en considerar que Catalunya és ja «un estat sobirà» i demana al president que la resposta s'adreci al poble català «donant per finalitzada la suspensió de la Declaració d'Independència i proclamant la república catalana».

Expliquen que la suspensió va ser «oportuna» per mostrar la determinació pel diàleg i l'entesa però lamenten que la resposta ha estat «més abrupta, rude i predemocràtica» del que es podia imaginar. Asseguren que PP i PSOE han mostrat «menyspreu» cap al president, les institucions catalanes i els principis democràtics i per això defensen que es confirmi la independència.

Recorden als representants institucionals la «necessitat d'assumir fins a les darreres conseqüències» els efectes de les lleis del referèndum i de transitorietat jurídica i confien «plenament» que afrontaran aquest compromís «sense dubtar i sense defallir en cap moment». Entre els signants hi ha Àngel Colom, Èric Bertran, Víctor Terradellas, Latifa El Hassani, Miquel Casals i Guillem Pursals, entre d'altres.