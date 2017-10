El PSOE insta a «obrir el debat de com Catalunya es queda a Espanya»

El secretari general del PSOE, Pedro Sánchez, va subratllar ahir la necessitat d'obrir el debat de «com Catalunya es queda a Espanya», i va insistir que «està a la mà» del president de la Generalitat, Carles Puigdemont, que el Govern central no apliqui l'article 155 de la Constitució.

«Si Puigdemont assumeix el seu paper, deixarà a una banda els camins rupturistes i unilaterals», afirma Sánchez en una entrevista a eldiario.es, en què aposta a més per unes eleccions que permetin gestar «una majoria diferent i, fins i tot, transversal a Catalunya».

El líder socialista destaca que el seu acord amb el president del Govern, Mariano Rajoy, consisteix a començar a activar l'article 155 davant «una eventual ruptura unilateral per part del bloc sobiranista», però també a resoldre el problema de fons, el que implica una reforma constitucional.

Segons la seva opinió, la millor resposta al requeriment sol·licitat per Rajoy és que Puigdemont digués que dimarts passat no hi va haver una declaració unilateral d'independència, perquè «ningú vol, excepte Albert Rivera, aplicar el 155».

«A partir d'aquí, el PSOE, en les diferents converses que he tingut amb el president del Govern, té una opinió i una interpretació pròpia de l'article 155», afirma, i explica que «es tracta de reconstruir, no de suspendre (l'autonomia de Catalunya)».

Si finalment es vota al Senat l'aplicació d'aquest precepte constitucional, garanteix que el PSOE i PSC votaran el mateix. «Anem de la mà i estem sincronitzats», assegura.

En cas que el president català digui que no ha declarat la independència, diu que hi haurà dos escenaris, un en la política catalana, que inevitablement haurà d'anar a eleccions, i un altre al Congrés dels Diputats, que haurà d'iniciar la reforma de la Constitució. Una reforma a la qual crida a involucrar-se al líder de Podem, Pablo Iglesias, del qual diu que s'equivoca en els seus plantejaments respecte a Catalunya i amb qui no ha parlat aquests dies, encara que assegura que tornarà a fer-ho.

Al seu torn, la vicesecretària d'Estudis i Programes del Partit Popular, Andrea Levy, va advertir el president de la Generalitat, Carles Puigdemont, que «se li acaba el temps» per «tornar la normalitat a Catalunya i que cessi el caos».

En declaracions formulades a Gijón, on va participar en un acte per la unitat d'Espanya, Levy va reiterar que el Govern de Mariano Rajoy «actuarà amb serenitat i fermesa aplicant tots els mecanismes necessaris» per tal «que a partir de dilluns torni la tranquil·litat i la legalitat a Catalunya».

«El Govern actuarà contra el caos amb totes les normes de l'estat de dret», va respondre la dirigent del PP a una pregunta sobre la possibilitat que aplic l'article 155 de la Constitució.

Andrea Levy va assegurar també que «els plans de Puigdemont no tenen futur i tot el que no sigui parar el procés independentista tindrà una resposta serena i ferma dins de la legalitat i la democràcia».

«Mariano Rajoy no permetrà que Catalunya sigui un problema per a la Unió Europea i aplicarà tots els mecanismes de la democràcia dins de la llei i amb sentit europeu», va destacar. A més, va demanar a Puigdemont que «no segueixi en el discurs de l'odi i deixi de posar dificultats a la convivència».



Cs torna a demanar eleccions

Al seu torn, el secretari de Comunicació de Ciutadans, Fernando de Páramo, va insistir ahir en la seva petició d'una convocatòria electoral a Catalunya «per restablir la normalitat, l'ordre constitucional i la convivència».

De Páramo va assenyalar que «Puigdemont és a temps d'acabar amb la bogeria convocant eleccions» i va apuntar que, en cas contrari, «l'Estat de dret ha de funcionar, s'han d'aplicar les lleis, que és el que s'està fent a través de l'article 155».

Segons la seva opinió, «la situació a Catalunya és insostenible, l'única solució és fer fora Puigdemont a força de vots en urnes de veritat, perquè el futur de tots els catalans no estigui en una assemblea de la CUP».

«No estem d'acord que la CUP decideixi sobre 47 milions d'espanyols. Veiem aquests dies com Puigdemont es mira en el reflex de Kosovo, però no tenim res a copiar de l'ex Iugoslàvia, sinó que ens hem d'assemblar més a França, Alemanya o altres països del nostre entorn. Aquestes propostes no són d'aquest segle, no respecten la majoria catalana que vol seguir a Espanya i a Europa». A parer del secretari de Comunicació de Ciutadans, a Catalunya ja «s'ha produït una declaració d'independència», i per aquest motiu «s'ha d'actuar per recuperar el sentit comú», perquè «Puigdemont té por a unes eleccions de veritat».