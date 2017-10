Les vendes de Planeta a les llibreries cauen un 25% a Catalunya pel conflicte

El president del Grup Planeta, José Creuheras, va reconèixer ahir que el conflicte polític que es viu a Catalunya ha portat a un descens de les vendes d'un 25% a les llibreries que pertanyen al hòlding, on l'afluència de públic ha caigut fins un 50%.

Creuheras, que després de participar en la roda de premsa de presentació del Premi Planeta 2017 va comentar algunes xifres del principal grup editorial espanyol, va assenyalar que a la resta de l'Estat també hi ha hagut «una certa aturada» en les vendes, encara que no amb la mateixa intensitat que en el territori català.

El president del Grup Planeta va emmarcar aquest comportament en «una crisi del consum que és generalitzada» i «que tot el consum està en regressió».

Preguntat per si tem que hi hagi un boicot a l'empresa a Catalunya pel trasllat de la seu social i fiscal a Madrid, Creuheras va contestar que espera que no sigui així perquè «les nostres decisions són professionals, són des del punt de vista empresarial».

«La meva obligació és preservar els nostres col·laboradors i accionistes i el projecte empresarial, i això no té res a veure amb la política ni amb els sentiments. Són decisions empresarials i en el món del llibre més», va comentar Creuheras, que va considerar que «un llibre es llegeix per moltes raons, per raons d'interès personal i de l'autor, no del segell».

El trasllat, que es va materialitzar fa uns dies, «va ser una decisió dolorosa» i que va considerar com a «definitiva», encara que no va descartar que en el futur «es pugui establir un altre canvi de circumstàncies».



Crida al diàleg

El president del Grup Planeta va apel·lar els polítics perquè «des del diàleg» i «amb respecte a la llei i des de la llei» intentin resoldre «el conflicte» que viu Catalunya, i va assenyalar en aquest sentit que cal explorar la via de la reforma de la Constitució.

«Vivim en una societat democràtica i madura i amb una democràcia forta que ha de ser la base per resoldre aquest conflicte», cosa que hauria de fer-se «des del diàleg», va assenyalar.

«Hi ha un acord sobre la creació d'una comissió que pugui revisar la Constitució que obre una via que recomano, i apel·lo al diàleg i als polítics que intentin des d'aquest marc que fa mesos era impensable i que cal explorar i ens pot portar a la solució del conflicte», va subratllar.

«Les empreses necessiten marcs estables i regles del joc clares», va dir, recalcant que el Grup «té molt en consideració tots els seus treballadors i per això els seus centres de treball seguiran on són».

Creuheras va recalcar que ja van advertir que s'emportarien la seva seu social fora de Catalunya en cas que hi hagués una declaració d'independència, i va considerat que dimarts passat «es va declarar la independència i es va suspendre tot seguit, i això considerem que ens situava en una situació d'inseguretat jurídica respecte al que podia venir posteriorment», va indicar.

Va afegir que creu «en els polítics que tenim» i que «encara»s'està a temps «de dialogar i d'arribar a un acord».

Creuheras va recordar que el Grup va néixer en el 49 a Barcelona i ha arribat «amb molt esforç» a ser «el setè grup editorial en el món, líders en llengua espanyola, segon en francès i primers en català».

«Hem posat un granet de sorra perquè Barcelona sigui considerada la capital de l'edició espanyola. Ens sentim molt orgullosos d'estar a Barcelona, pertànyer a Catalunya, Espanya i Europa però els projectes empresarials requereixen marcs empresarials i regles clares», va remarcar Creuheras, que va avançar que la seva intenció és que els Premis Planeta se segueixin celebrant a Barcelona.

A causa d'aquesta situació d'incertesa, el president de Planeta va refusar comentar les expectatives econòmiques per a aquest any, encara que sí que va dir que «fins al setembre era un molt bon any, era un altre any que superava l'anterior».

Pel que fa a l'exercici del 2016, Creuheras va informar que el Grup Planeta va facturar 3.220 milions d'euros, amb un Ebitda de 370 milions, millor de l'esperat gràcies a «una millor gestió».