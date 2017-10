ERC no descarta aixecar la suspensió de la DUI si l´Estat aplica el 155

El portaveu d'ERC, Sergi Sabrià, ha obert la porta aquest dilluns a aixecar la suspensió de la DUI si l'Estat aplica finalment l'article 155 a Catalunya. "No descartem res ni avancem res. Per tant, queda descartada l'aixecament de la suspensió? No. És aquesta l'única solució? Ho debatrem quan arribi el moment", ha reflexionat en veu alta Sabrià, que ha assegurat que el Govern no es quedarà tampoc de braços plegats. "Si el 155 comporta una intervenció de la Generalitat més gran que la que patim actualment no ens mostrarem impertèrrits i prendrem les decisions que s'han de prendre", ha avançat el portaveu nacional d'ERC, que també s'ha mostrat satisfet per la carta de resposta de Puigdemont i ha trobat "raonable" el termini de dos mesos que ha donat el president de la Generalitat pel diàleg. "Hi havia una por que era la manca de terminis, no veure-li un final a tot plegat. Per respecte a la ciutadania, havíem d'acotar aquest espai", ha valorat Sabrià.