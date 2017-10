El PDeCAT donarà suport a la DUI si Madrid aplica el 155

Consell nacional extraordinari del PDeCAT, ahir al vespre, al World Trade Center de Barcelona, amb el president Carles Puigdemont, l'expresident Artur Mas i la coordinadora general del partit, Marta Pascal, de caps de cartell. La reunió es va programar d'urgència; l'objectiu, triple: «cohesionar» el partit –la declaració unilateral d'independència té partidaris i detractors al si de la formació demòcrata–; guanyar «fermesa» i mantenir l'aposta pel «diàleg», això sí, sense renunciar a l'aplicació dels resultats del referèndum de l'1-O, assenyalaven fonts del partit a l'agència ACN. A la sortida del cònclave, Marta Pascal reiterava el suport a l'estratègia de Puigdemont, si bé no donava més detalls de què pot passar avui.

En qualsevol cas, informava Efe, al consell nacional Puigdemont hi arribava convençut que avui no correspon l'anunci d'una nova convocatòria electoral autonòmica, la condició que posa la Moncloa per no aplicar l'article 155 de la Constitució i per reconèixer el retorn a la legalitat de la Generalitat. El Govern central, de fet, volia que el president català anunciés comicis a l'ús, és a dir, no associats a la declaració d'independència. Això no obstant, i en el supòsit que s'acabi confirmant la teoria que Puigdemont proclamarà la DUI avui, hi hauria marge per esquivar les mesures previstes per l'Executiu del PP en aplicació del 155: el president tindria l'opció d'anunciar eleccions abans que es reuneixi el ple del Senat, la institució que ha d'avalar l'estratègia de la Moncloa per fer que el govern de Catalunya torni a la cleda. L'oferiment de treva a canvi d'eleccions la verbalitzaba el president Mariano Rajoy al Congrés, on va ser interpel·lat pel diputat del PDeCAT Jordi Xuclà. En la seva intervenció, Xuclà va insistir en la idea que l'aplicació de l'article 155 seria un «error greu» que no resoldria el problema, la constatació del «fracàs de la política i del diàleg». En aquesta línia, el diputat demòcrata va apuntar que l'efectivitat de l'activació de l'article seria «més que dubtosa i difícil».



Moviment d'Hisenda

Que el Ministeri d'Hisenda anunciés ahir la imminent obertura d'un compte al Banc d'Espanya per dipositar-hi els romanents de les entregues a compte del sistema de finançament autonòmic que corresponguin a Catalunya un cop superat el control de la despesa, indica que el Govern central tenia poca confiança en la convocatòria d'eleccions per part de Carles Puigdemont.