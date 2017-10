Tarragona Un temporal causa un ferit

Una forta tromba d'aigua i vent va provocar nombrosos danys materials a poblacions del Camp de Tarragona com Valls, Salou o Tarragona. Els Bombers van rebre un total de 104 avisos, 69 dels quals al Camp de Tarragona. A Tarragona ciutat van caure més d'una vintena d'arbres i es van haver de tallat molts carrers, com l'últim tram de la Rambla Nova. Hi va haver un home que es va trencar una cama després que sortís volant un banc d'una zona comunitària. A més, el circ romà i el pretori també van patir desperfectes.