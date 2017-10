El Govern i PSOE pacten convocar eleccions a Catalunya el mes de gener

El Govern i el PSOE han pactat la convocatòria d'eleccions autonòmiques a Catalunya el mes de gener vinent, segons ha confirmat a TVE la secretària d'Igualtat dels socialistes, Carmen Calvo. Aquesta convocatòria arribaria després de la votació al Senat per tal que l'Estat assumís el control de l'exectiu català en aplicació de l'article 155 de la Constitució. Fins aleshores, apunten Govern i PSOE, Puigdemont té temps de fer marxa enrere i de convocar eleccions, una opció que tant el president i com els partits sobiranistes ja han descartat.

Calvo ha estat preguntada per la veracitat de la informació de eldiario.es que avançava aquesta possibilitat i ha contestat que "sí" que era certa. Calvo encapçala la delegació del PSOE que està negociant amb l'Executiu les mesures concretes que aprovarà demà un Consell de Ministres extraordinari per aplicar l'article 155 a Catalunya amb la finalitat que la comunitat torni "a l'ordre constitucional". Segons la informació d'eldiario.es, l'acord entre Govern i PSOE és que s'intervingui "el mínim possible l'autonomia per a garantir el procés electoral".