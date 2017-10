El PSOE espera que l'aplicació del 155 sigui «el més breu possible» i limitada

PP i PSOE es van mantenir partidaris d'aplicar el 155 després de conèixer el contingut de la segona carta enviada pel president Carles Puigdemont. La vicepresidenta espanyola Soraya Sáenz de Santamaría i l'exministra Carmen Calvo, secretària d'Igualtat del PSOE i doctora en Dret Constitucional, es van reunir ahir diverses hores a la Moncloa per abordar les possibles mesures que contindrà el 155 i que es coneixeran demà després del Consell de Ministres extraordinari. Fonts del PP van explicar que les mesures que s'estan consensuant amb PSOE i Cs no estan encara tancades i se seguirà negociant fins a «l'últim minut».

El secretari d'Organització del PSOE, José Luis Ábalos, va dir que quan demà es coneguin les mesures el PSOE determinarà si el seu suport és «absolut, relatiu o en quin grau». Amb tot, va desitjar que sigui una mesura «el més breu possible», pensant en «una situació democràtica per a Catalunya i una intervenció molt, molt limitada, per a la prestació dels serveis públics», amb l'horitzó de «normalitzar i procurar certesa».

Ábalos va recordar que fins que el ple del Senat no les aprovi hi haurà «finestres obertes» i possibilitat de reconduir la situació en un marc de diàleg. El PSOE manté la seva oferta de comissió de reforma de l'estat autonòmic davant la «tramposa oferta de diàleg» que, segons ell, efectua Puigdemont en la carta a Rajoy. «Per a Puigdemont no és tal diàleg, sinó negociar les condicions de la secessió i aquest marc de diàleg no el podem acceptar. No assumim la bilateralitat entre l'Estat i un pretendent a miniestat, ni la integritat territorial és negociable», va replicar Ábalos a Puigdemont.



El PP no avança les mesures

Per la seva part, el coordinador general del PP, Fernando Martínez-Maíllo, va avisar Puigdemont que l'Estat de dret i el Govern central no admeten ni «amenaces» ni «xantatges» i va posar èmfasi en el fet que aquest «desafiament majúscul a la democràcia» ha de tenir «la resposta ferma i des de la unitat de tots els partits constitucionals». Preguntat sobre quines mesures en concret s'aplicaran demà, Maíllo va emplaçar a esperar al Consell de Ministres extraordinari, si bé va comentar que la facultat de convocar eleccions «el senyor Puigdemont la té fins que deixa de tenir-la». Sobre unes eleccions a Catalunya, fonts del PP van admetre que no veuen clar una convocatòria immediata.

Respecte al fet que Puigdemont digui a la carta que la declaració d'independència no es va votar al Parlament, Maíllo, va dir que és una «evidència» i una «cosa que no se li preguntava» i va considerar que l'últim paràgraf de la carta és «una obvietat» i «ho interpretem com una amenaça». «Si es vota, es declara la independència però també es pot declarar sense votar-la», va especificar Maíllo.