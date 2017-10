Cancel·lada la reunió de Junqueras amb un grup de multinacionals

El vicepresident català i conseller d'Economia, Oriol Junqueras, va cancel·lar finalment la reunió que tenia previst mantenir amb un grup de representants de multinacionals implantades a Catalunya.

Fonts pròximes als assistents a la reunió van assegurar a Efe que, en filtrar-se a diversos mitjans que la reunió es faria, finalment es va optarper cancel·lar la cita, que pretenia ser discreta.

Junqueras havia convocat la reunió en un intent per aportar tranquil·litat a les companyies davant la incertesa generada pel procés independentista.

Segons les fonts consultades per Efe, a la trobada estava previst que hi assistissin una desena de representants de companyies com Alstom, Hewlett Packard o Microsoft, entre d'altres, i arribava en un moment de gran nerviosisme en el sector econòmic per la deriva sobiranista del Govern i la possibilitat que l'Executiu apliqui l'article 155 de la Constitució espanyola.

De fet, només l'últim mes més de 800 empreses han traslladat les seus socials fora de Catalunya pel context polític, entre les quals figuren CaixaBank, Abertis, Gas Natural Fenosa, Catalana Occident, Banc Sabadell, Codorníu, Aigües de Barcelona o Colonial.