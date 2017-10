Catalunya tardaria 416 anys a tancar les llistes d'espera en dependència

Si la Generalitat manté el ritme actual per atorgar les prestacions de dependència, Catalunya tardaria 416 anys a acabar amb les llistes d'espera per rebre aquestes ajudes, segons es denuncia en el quart informe social de la Fundació Rafael Campalans, vinculada al PSC. L'informe social d'aquesta fundació -laboratori d'idees del PSC- està dedicat aquest any a «L'escenari després de la crisi. Velles i noves desigualtats», i ha estat realitzat per una desena d'experts, entre ells la portaveu del PSC al Parlament, Eva Granados, que ha dirigit l'informe que serà presentat dilluns.

La pròpia Granados va explicar que les desigualtats socials cronificades després de la crisi econòmica en alguns col·lectius vulnerables i en risc d'exclusió social a Catalunya podrien «agreujar-se» en funció de com discorri el conflicte independentista i la inestabilitat econòmica.

I és que, malgrat admetre que «en termes econòmics no es pot parlar ja de crisi econòmica, ja que fa molts trimestres que Catalunya creix i disminueixen atur i pobresa», Granados va avisar que «es mantenen moltes desigualtats i el creixement econòmic no va acompanyat d'una sortida de la pobresa d'alguns col·lectius».

Així, la dirigent va alertar que «l'actual situació d'inestabilitat econòmica i política» a Catalunya, a causa del procés independentista i la sortida d'empreses de l'autonomia, «farà molt més difícil i pot agreujar les condicions perquè aquests col·lectius vulnerables puguin sortir d'aquesta situació».

Entre les conclusions de l'informe, s'alerta per exemple que, malgrat la millora econòmica, dels gairebé set milions i mig d'habitants de Catalunya, un total d'1,65 milions es troben en situació de risc de pobresa o de «privació material severa».

És per això que l'informe adverteix que el risc de ser pobre o en risc d'exclusió social és més elevat si es pertany a un d'aquests grups: ser dona, ser menor d'edat, ser de nacionalitat estrangera, tenir estudis de primer cicle de secundària, estar a l'atur, viure de lloguer o en una llar amb fills dependents.

Precisament entre les situacions que més preocupació generen per la seva vulnerabilitat, segons l'informe, hi ha l'accés a l'habitatge, especialment en joves, ja que tres de cada quatre joves catalans entre 16 i 29 anys segueixen vivint a casa dels seus pares, un 76%, percentatge que se situa en un 22,5% entre aquelles persones d'entre 30 i 34 anys d'edat.



Noranta mil persones esperant

Però el focus d'alerta se situa també en l'atenció a la dependència, ja que es denuncia que la Generalitat «no ha prioritzat els últims anys les polítiques públiques» en aquest sentit i un total de 90.000 persones amb dependència a Catalunya i dret a prestació estan en espera d'accedir al sistema de protecció.

De fet, Granados va assegurarque, si el Govern manté el mateix ritme actual per atorgar aquestes prestacions, Catalunya tardaria «416 anys» a acabar amb les llistes d'espera en dependència.

D'altres col·lectius en vulnerabilitat són, per altra banda, l'infantil, ja que l'informe critica que no es destini «ni un sol euro» a les guarderies; la pobresa energètica a moltes famílies; o els efectes de l'última reforma laboral del Partit Popular.