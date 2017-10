Tajani afirma que respectar la llei no és una opció, «és una obligació»

Tajani afirma que respectar la llei no és una opció, «és una obligació»

El president del Parlament Europeu, Antonio Tajani, va defensar la importància de l'Estat de dret front als que «sembren la discòrdia ignorant voluntàriament les lleis», i va dir que, «mentre el dret no es canviï, el seu respecte no és una opció: és una obligació». Durant la seva intervenció després de recollir del Rei al Teatre Campoamor d'Oviedo el Premi Princesa d'Astúries de la Concòrdia concedit a la Unió Europea, Tajani va subratllar que «a ningú se li ocorre a la UE saltar-se les normes aprovades entre tots».

«La Unió Europea no té una policia que hagi d'executar les decisions judicials. No és necessari. Quan el Tribunal de Justícia dicta una sentència, s'aplica i punt», va dir després de defensar els valors fundacionals de la UE, «la llibertat, la democràcia, la igualtat, el respecte a l'Estat de dret i la defensa dels drets humans entre d'altres». Tajani va recordar que els europeus ja no discuteixen amb armes sinó «al voltant d'una taula» d'acord amb «unes regles aprovades entre tots», és a dir, «dins del dret», i va remarcar que «els tractats de la Unió Europea i la Constitució formen un sol cos legal i democràtic que tots tenim el deure de respectar».

També el president del Consell Europeu, Donald Tusk, va asseguratr que el diàleg és sempre millor que el conflicte, que la llei ha de ser respectada per tots els qui participen en la vida pública i que l'harmonia és millor que el caos.

En la cerimònia, Tusk va mostrar el seu orgull per rebre un dels Premis Princesa en els quals també ha estat reconeguda l'obra del compatriota Adam Zagajewski.

Finalment, el president de la Comissió Europea (CE), Jean Claude Juncker, va assegurar que la força de la UE i el seu «poder suau» es fonamenta «en la regla del Dret», que permet construir un espai en què sentir-se protegit i que els seus ciutadans visquin junts «en una convivència harmoniosa i respectant totes les diferències». A més, va recordar que Espanya «ha conegut tots els turments i les dificultats que han marcat el ritme de l'evolució europea al segle XX» fins convertir-se «en una força motriu» a la UE.