Iceta diu que «no hi haurà un trencament» del PSC pel 155

El primer secretari del PSC, Miquel Iceta, ha assegurat que "no hi haurà trencament" al partit davant l'aplicació de l'article 155 de la Constitució però no ha aclarit quin serà el vot de l'expresident de la Generalitat José Montilla al Senat el proper divendres. Iceta no ha volgut situar-se en l'escenari en que aquesta aplicació sigui efectiva ja que ha defensat que encara hi ha temps per l'aposta pel diàleg i ha dit que concentrarà els seus esforços en "evitar el pitjor dels escenaris". Precisament ha assegurat que aquest és també l'objectiu del PSOE i per això ha asseverat que "no hi ha discrepàncies". Sobre les veus internes que demanen al PSC que no doni suport al 155 o que es faci una consulta la militància, Iceta ha explicat que de les 19 intervencions que hi han hagut a la reunió de l'executiva d'aquest dilluns cap l'ha demanada, al temps que ha manifestat que és "impossible materialment".