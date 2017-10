Colau comparteix estratègies amb l´alcalde de Londres

L'alcaldessa de Barcelona, Ada Colau, i l'alcalde de Londres, Sadiq Khan, van compartir estratègies en matèria d'habitatge i també visions per fer front a l'amenaça terrorista, tant des del punt de vista de la prevenció com també de la reacció. Colau i Khan van participar a París en una cimera internacional de ciutats amb grans empreses i multinacionals per treballar conjuntament accions en la lluita contra el canvi climàtic, un fòrum en el qual, segons l'alcaldessa de Barcelona, no es va parlar de la situació de Catalunya.