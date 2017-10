Demanen quatre anys de presó a un advocat acusat de quedar-se amb 130.000 euros d´uns clients

La fiscalia demana quatre anys de presó a un advocat a qui acusa d'apropiació indeguda per haver-se quedat 130.500 euros corresponents a part de la indemnització que havien de cobrar uns clients seus. Concretament una dona i els seus fills que van contractar l'acusat per fer les gestions corresponents per la mort en accident laboral del seu marit i pare, respectivament.

El jutjat de Cervera va concloure l'any 2010 que la mort de l'home havia estat causada per un delicte contra la seguretat dels treballadors i una falta d'homicidi per imprudència lleu i el penal 3 de Lleida, l'any 2011, va emetre una sentència en què establia una indemnització 255.500 euros en concepte d'indemnització a la família, inclosos els interessos i les costes del procediment.

Segons el ministeri públic, l'acusat P. R. F., de 60 anys i veí de Benavent de Segrià, va cobrar aquests diners l'any 2012 però només va lliurar a la família 88.500 euros i es va quedar 167.000, quan segons el ministeri públic, al lletrat només li corresponien 36.500 euros en concepte d'honoraris. És per això que a més de la pena de presó reclama que torni a la dona i els fills de la víctima mortal els 130.500 euros dels que, assegura, es va apropiar.