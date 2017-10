Inquietud al sector turístic per un "alentiment" de les reserves a Catalunya

El director general de Turisme, Octavi Bono, ha reconegut un "cert alentiment" en el nivell de reserves a Catalunya, que està generant "un punt d'inquietud en el sector", segons ha manifestat. En aquest sentit, Bono ha deixat clar que "no podem comparar els efectes d'una situació que té un caràcter polític –com el procés independentista-, amb una situació d'inseguretat com la viscuda durant l'agost", amb els atemptats jihadistes a Barcelona i Cambrils.

Pel director general de Turisme, en aquest moment "el que cal és que el sector entengui que un procés que és lícit, cívic i que té una component purament polític no entra en contradicció amb la solidesa i la capacitat competitiva del sector turístic". Així mateix, Bono ha assegurat que "allò que valora el visitant és la seguretat per damunt de tot" i s'ha mostrat convençut que "afrontarem el futur amb èxit, com ho hem fet fins i tot en aquest mes d'agost i de setembre després d'un fets tant dolorosos com els que vam patir".

En el marc de la fira Municipàlia de Lleida, Octavi Bono ha explicat que les anàlisis que es porten a terme des de la direcció general de Turisme mostren que com els comportaments són "molts diferents" en funció del territori.

"La ciutat de Barcelona té un determinat tipus d'afectació, els espais urbans tenen un determinat tipus d'afectació, mentre les zones d'interior i del litoral en tenen un altre", ha assenyalat.

Així mateix ha afegit que "mercats més allunyats no tenen pràcticament afectació, però mercats més propers són potser aquells que són més sensibles en aquest procés d'alentiment de reserves", segons el director general de Turisme.