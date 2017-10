Desenes de milers de persones es manifesten a favor de la unitat d'Espanya a Barcelona

Milers de persones es manifesten al centre de Barcelona en contra de la declaració d'independència realitzada pel Parlament i a favor de la unitat d'Espanya amb el lema "Tots som Catalunya", una protesta multitudinària a la que han anat els màxims responsables polítics del PPC, Cs i PSC.

En la capçalera de la manifestació i després de la pancarta amb el lema "Tots som Catalunya! Per la convivència, seny" es troben la ministra de Sanitat, Dolors Montserrat, el líder del PPC, Xavier García Albiol, el delegat del Govern, Enric Millo, el president de Ciutadans, Albert Rivera, i la líder a Catalunya, Inés Arrimadas, així com el primer secretari del PSC, Miquel Iceta, al costat d'altres dirigents socialistes, com Carmen Calvo. També ha anat a la cita l'exministre de l'Interior Jorge Fernández Díaz.

Al passeig de Gràcia amb Diputació i en el recorregut cap a la Gran Via -tot ple de ciutadans- es poden veure nombroses banderes espanyoles, però també catalanes i europees, globus blancs amb les tres banderes, i hi ha càntics de "visca Espanya", "visca Catalunya", "ni amnistia ni perdó", "colpistes a la presó", "TV3, manipuladora", "Puigdemont a la presó" o "tots som Catalunya".

Sobre la convocatòria electoral que ha fet el Govern de l'estat per al 21 de desembre després del cessament del Govern per saltar-se la llei, els manifestants han corejat "Ara sí anem a votar" o "Votarem", i molts manifestants han cantat "Que viva España" de Manolo Escobar o el "Mediterraneo" de Joan Manuel Serrat.

Està previst que al final de la manifestació prenguin la paraula l'exministre del PP Josep Piqué, l'exministre socialista Josep Borrell i exlíder del PCE Paco Frutos.

En aquests moments la manifestació, en un ambient festiu i reivindicatiu sense incidents, assoleix ja la Gran Via i es pot apreciar tot el passeig de Gràcia ple a vessar de persones, en el que és una de les manifestacions més importants vistes a Catalunya a favor de la unitat d'Espanya, a l'espera de les xifres que donin els organitzadors de la protesta (SCC) i la Guàrdia Urbana de Barcelona.

És la primera vegada que ha acudit a una manifestació d'aquest tipus el líder del PSC, Miquel Iceta, que s'ha ubicat al costat de la ministra Dolors Montserrat, juntament als quals també es pot veure a l'alcaldessa de L'Hospitalet de Llobregat, Núria Marín, entremesclats amb dirigents del PP com Andrea Levy o Alberto Fernández Díaz, o de Ciutadans, com Carina Mejías, José Villegas o José María Espejo-Saavedra.

Molts dels manifestants han corejat lemes contra TV3, una de les periodistes del qual ha informat en directe que "ens estan dient de tot menys guapos".