L´advocat de Puigdemont qualifica la querella de la Fiscalia de "despropòsit absolut"

L'advocat del president Carles Puigdemont, Jaume Alonso-Cuevillas, considera que la querella de la Fiscalia General de l'Estat contra el Govern per rebel·lió, sedició, malversació i altres delictes connexes és "un despropòsit absolut" i una "resposta desproporcionada". En declaracions a RAC1, Alonso-Cuevillas ha afirmat aquest dilluns que per imputar rebel·lió s'han fet construccions "artificioses", ja que és un delicte que "requereix violència" i aquest supòsit no es va produir. L'advocat també veu un "abús flagrant" d'una "aparença d'estat de dret" que la querella contra el Govern s'hagi presentat a l'Audiència Nacional i una segona contra la presidenta el Parlament, Carme Forcadell, i part de la Mesa, al Tribunal Suprem. L'advocat no ha confirmat si el president es troba a Brussel·les amb altres consellers ni si voldria demanar asil polític a Bèlgica, segons les informacions que publiquen alguns mitjans, ja que, segons ha dit, no ha tingut encara ocasió de parlar amb ell aquest dilluns i, per tant, no té informació directa.

L'advocat ha explicat a RAC1 que la Fiscalia ha buscat en la querella presentada aquest dilluns contra el Govern un tipus del Codi Penal que pogués aplicar-se en l'organització d'un referèndum i que ha trobat el "més brutal", el de rebel·lió, amb penes de fins a 30 anys de presó. Alonso-Cuevillas ha afirmat que la violència és l'"element nuclear" del delicte de rebel·lió i que la construcció de la querella és "artificiosa", ja que "aquí no s'ha produït violència". "Estan imputant als querellats qualsevol episodi que es podria haver produït durant les manifestacions, fins i tot les cassolades", ha subratllat Alonso-Cuevillas, que ha afegit: "O està fet amb mala fe o desconeixen el sentiment de bona part del poble de Catalunya".

L'advocat considera que presentar la querella contra el Govern a l'Audiència Nacional és "una perversió"; en primer lloc, per "eliminar l'aforament" dels seus membres, ja que se'ls va cessar amb un "ús abusiu" de les previsions de l'article 155 de la Constitució espanyola, i en segon terme, per "forçar la competència" de l'Audiència Nacional. L'advocat també ha criticat que la querella contra Forcadell i part de la Mesa s'hagi presentat al Suprem. Segons ha argumentat, els membres de la Mesa són aforats al Tribunal Superior de Justícia de Catalunya (TSJC), i sostenir que es tramita al Suprem perquè els efectes del delicte tenen eficàcia fora de Catalunya és "inadmissible" i "fer-se trampes al solitari".

Alonso-Cuevillas ha destacat que Puigdemont és "molt conscient" de les responsabilitats que li podien caure, ja que feia dies que s'anunciaven amb "una duresa inusitada". Segons intueix l'advocat per les consultes que Puigdemont li va formular, el president va intentar "limitar al màxim el cercle de responsabilitats" i deixar-ne fora els diputats.

L'advocat, que va estar dinant amb Puigdemont aquest diumenge a Sant Julià de Ramis, ha explicat que no ha pogut parlar aquest dilluns amb el president i per això no té constància si es troba a Brussel·les amb la intenció de demanar-hi asil polític.

Preguntat per si com a advocat de Puigdemont hauria de tenir constància de la voluntat de demanar asil a Bèlgica en cas que fos una pretensió certa, ha afirmat que no té per què, ja que ell no és especialista en la matèria. En aquest sentit, Alonso-Cuevillas ha assenyalat que una persona pot tenir molts advocats i que per demanar asil, s'hauria d'assessorar amb un especialista en asil.