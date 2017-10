Pedro Sánchez alerta contra el «Brexit de Catalunya» i defensa «un projecte compartit»

El secretari del PSOE, Pedro Sánchez, va alertar contra «el Brexit de Catalunya» en un moment en què veu necessari «posar el rellotge de la Constitució a l'hora d'Espanya» davant un model territorial esgotat. Sánchez va participar en la clausura del XIII Congrés del PSdeG, on va dir que «mai he dubtat, ni la comissió executiva ha dubtat, sobre quin havia de ser el lloc del Partit Socialista Obrer Espanyol», va comentar, a l'hora que considerava fonamental que el PSOE estigui en «la defensa d'un projecte compartit» en el qual caben tots «i que es diu Espanya».

Quan va haver d'«optar entre donar l'esquena a Espanya o defensar la seva integritat territorial» -va explicar-, el Partit Socialista va optar «per defensar la Constitució espanyola, la democràcia i l'autogovern de Catalunya, que ha estat violentat pel secessionisme». «L'única declaració que necessita Catalunya és la de la concòrdia, la convivència i la unió entre els pobles d'Espanya, que és la que reivindica el Partit Socialista», va afegir.

Per altra banda, el PSOE té previst celebrar en els propers dies un comitè federal en el qual s'explicaran les decisions adoptades per la Direcció del partit per donar suport a l'aplicació de l'article 155 de la Constitució espanyola a Catalunya, segon va assenyalar el secretari d'Organització, José Luis Ábalos.