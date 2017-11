Crítiques internacionals al «circ» de Brussel·les

Diversos mitjans internacionals han criticat en els darrers dies la decisió de Carles Puigdemont d'instal·lar-se a Brussel·les. La premsa holandesa ho va qualificar ahir «de circ», i va considerar que la convocatòria d'eleccions anticipades a Catalunya és «una molt necessària glopada d'aire fresc». «Funàmbul, empassafoc, domador de lleons, pallasso, director? Encara no és clar el paper que interpretarà, però el circ de Puigdemont ja ha desplegat les seves carpes a Brussel·les de forma indefinida», va afirmar el diari Trouw en un article titulat: «Vine a veure'l. El circ de Puigdemont a Brussel·les».

Per la seva banda, el prestigiós diari Volkskrant subratlla que és «esperançador» que l'escalada de la tensió entre Madrid i Barcelona «no hagi degenerat en una confrontació violenta» entre uns i altres, i considera que Mariano Rajoy ha proporcionat «una molt necessària glopada d'aire fresc» amb la convocatòria d'eleccions, tot i que considera que «hauria de donar més autonomia» a Catalunya. De tota manera, considera que «una república independent de Catalunya no és només indesitjable, sinó també impossible per la falta de preparació», i va advertir que, «en lloc de separar-se, l'esforç ha d'estar dirigit a enfortir l'autogovern de la regió en el context de l'Estat espanyol».

També es va mostrar molt crític el diari nord-americà The New York Times, que va apuntar que la crisi de Catalunya ha causat «un gran mal» a Espanya i també a la mateixa comunitat després d'haver arribat a un moment que «molts temien».

En l'editorial, que apareixia en l'edició digital d'ahir i que previsiblement s'havia de publicar en l'edició impresa d'avui, el Times fa un recompte dels fets polítics que van derigar en la declaració d'independència i la resposta del Govern espanyol.



«Demanar perdó per l'1-O»

Segons el diari, la decisió de Mariano Rajoy de convocar uns comicis a Catalunya per al 21 de desembre, després d'assegurar el control polític de la Generalitat, ha fet que «els secessionistes s'enfrontin a un dilema polític». «Han d'acceptar el control provisional de Madrid i començar la seva campanya ràpidament, o quedar fora d'unes eleccions en les quals potencialment podrien millorar la seva força davant de futures negociacions, afegeix l'editorial, titulat Catalunya trontolla.

L'article també assenyala que «si els partits polítics catalans estan preparats per participar en unes eleccions regionals, el senyor Rajoy hauria de mostrar magnanimitat disculpant-se pels comportaments de la policia l'1 d'octubre i prometetent més respecte pels anhels nacionals catalans».

Per la seva banda, el president de la regió belga de Flandes, Geert Bourgeois, va criticar ahir que la jutge decretés presó sense fiança per a Oriol Junqueras i els consellers cessats. Per a Bourgeois, aquesta decisió suposa «anar massa lluny», tot i que va assegurar que no hi ha hagut contactes entre la eva formació (el partit nacionalista flamenc N-VA) i els exconsellers.

A més, la líder dels Verds europeus/Aliança Lliure Europea, Ska Keller, va opinar que l'empresonament «no soluciona ers».



«Hauria d'estar donant la cara»

Per la seva banda, l'expresident de la Generalitat, José Montilla (PSC), va considerar que Puigdemont «hauria d'estar aquí donant la cara» i li va demanar: «Prou de les astúcies que ens han portat fins aquí».

En declaracions a Catalunya Ràdio fetes al matí, Montilla considerava que la petició de presó de la Fiscalia no es compliria al cent per cent, però va considerar que «gestos» com com la «fugida» de Puigdemont a Brussel·les o l'article de l'exvicepresident de la Generalitat Oriol Junqueras al New York Times «no ajuden».

«Prou de les astúcies que ens han portat fins aquí», va demanar Montilla, que va afegir que «els que estan convertint aquest país en un país que no és normal haurien d'explicar-ho. Han enganyat la gent i han de donar la cara», va asseverar, carregant contra Puigdemont en reiterar que «hauria d'estar aquí, donant la cara».