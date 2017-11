Un incendi en un pis de Badalona causa almenys una desena de ferits

El Sistema d'Emergències Mèdiques (SEM) va atendre un total de deu persones després de l'incendi declarat en un pis de Badalona, segons van informar els Bombers de la Generalitat. Els Bombers van extingir dimecres a la nit un incendi en un pis a Badalona on es va cremar el lavabo i part del passadís, encara que el fum va afectar la resta de l'habitatge. Com a conseqüència del foc, el SEM va haver d'atendre deu veïns per inhalació de fum i va evacuar-ne nou d'ells, 5 a l'Hospital de la Vall d'Hebron de Barcelona i 4 al Germans Trias de Badalona.