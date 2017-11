Més de 2.000 persones participen a Port Aventura en una cursa solidària

Port Aventura va reunir més de 2.000 participants en la VI carrera solidària «Fun Run Port Aventura», la recaptació de la qual es destinarà aquest any a l'ONG de pallassos d'hospital Pallapupas. Els participants van córrer un circuit de 6 quilòmetres que va transcórrer per algunes de les àrees més icòniques de PortAventura Park com la Xina o Far West. Abans de començar la cursa, els assistents van poder participar una masterclass de zumba, en què més de 30 instructors van ballar de manera simultània i que va organitzar la Fundació Oncològica de Salou de la mà de la instructora Noelia Fernández. A més, els més petits també van poder participar en les curses infantils programades per a ells i van comptar amb la visita dels personatges del parc. La jornada es va tancar amb un vermut musical amenitzat per DJ Abadia, que pertany a l'Associació Provincial de Paràlisi Cerebral (APPC).