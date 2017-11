Personalitats catalanes demanen incloure un referèndum pactat als programes del 21-D

Més de 150 personalitats catalanes de diversos àmbits han signat un manifest en què reclamen a les formacions que concorrin a les eleccions del 21 de desembre que incloguin en els seus programes la negociació d'un referèndum pactat, però sense prefixar terminis per a la seva execució. Entre els signants del document, presentat ahir, hi ha persones de diferents àmbits del catalanisme polític, com els exconsellers Josep-Lluís Carod-Rovira (ERC), Andreu Mas-Colell (CiU), i Antoni Castells, Joaquim Nadal, Marina Geli i Montserrat Tura, procedents de l'àmbit socialista. També signen els exdiputats Dolors Camats i Joan Herrera (ICV), Laia Bonet (PSC) i Julià de Jòdar (CUP), i fins i tot un expopular, Josep Curto.

Un dels promotors del manifest, l'historiador Borja de Riquer, va destacar en roda de premsa que la «transversalitat dels signants» que, a més del referèndum pactat, també proposen dos punts més comuns a incloure en tots els programes per al 21-D: la retirada de l'article 155 de la Constitució i l'amnistia per als exmembres del Govern i els líders d'ANC i Òmnium Cultural. «Esperem que hi hagi sensibilitat política en els partits donada la situació d'emergència nacional», va apuntar De Riquer, que va considerar que qualsevol formació «catalanista» hauria d'estar en condicions d'acceptar aquests tres punts.

L'exconseller socialista Antoni Castells va recalcar que «l'objectiu immediat» del catalanisme ha de ser «reorientar» la seva estratègia en pro d'un referèndum pactat que inclogui l'opció d'independentista: «Els que volen la independència han de poder votar-ho, si no és una estafa democràtica».

Això no obstant, l'exdiputada ecosocialista Dolors Comas d'Argemir va precisar que «la via del referèndum no és necessàriament curta» i va cridar a «reconstruir llaços» dins i fora de Catalunya per eixamplar la base del catalanisme de tal manera que s'inclogui totes les persones partidàries d'augmentar l'autogovern.

Per la seva banda, l'exvicepresident de la Generalitat Josep-Lluís Carod-Rovira va indicar que en qualsevol cas seran les formacions polítiques qui hauran de traçar l'estratègia concreta per a la pròxima legislatura si recullen el guant dels signants del manifest.

Els quatre ponents que van intervenir ahir van coincidir en el fet que el conflicte independentista ja no és una qüestió interna d'Espanya i van dir que serà fonamental «el factor internacional».

El manifest també el subscriuen representants de sectors econòmics, com els líders catalans dels principals sindicats, Camil Ros (UGT) i Javier Pacheco (CCOO). També del món de la cultura com el músic Jordi Savall, l'actriu Emma Vilarasau, l'escriptor Jaume Cabré, l'arquitecte Oriol Bohigas i el director de teatre i cinema Mario Gas, entre d'altres.