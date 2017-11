Les conclusions sobre el mandat de Trias, el 2018

La comissió d'investigació sobre la gestió urbanística del mandat de Xavier Trias preveu enllestir les seves conclusions al juny del 2018, segons va explicar el seu president, Santiago Alonso, tot just a l'inici de la primera sessió de compareixences, que van servir per explicar informes i auditories que ja s'havien fet públics. Aquests treballs apunten una sèrie de presumptes irregularitats que es van produir a Barcelona Regional, amb l'extinent d'alcaldia Antoni Vives al capdavant. El regidor del Grup Demòcrata Jordi Martí va denunciar un intent de «tacar» la gestió de Trias i va defensar «la bona gestió global» realitzada, tot i que «hi hagi algunes coses que no s'hagin pogut fer del tot bé».