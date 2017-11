El Constitucional perdona les multes als càrrecs del Govern detinguts el 20-S

El Constitucional va perdonar ahir les multes que va imposar als responsables de l'administració electoral de l'1 d'octubre, Josep Maria Jové i Montserrat Vidal.

L'alt tribunal també preveu adoptar aquesta mateixa resolució, anul·lar-les, per als síndics electorals de l'1-O, a qui també se les va imposar. No obstant això, aquesta mesura no va ser notificada ahir, com és el cas de la relativa a Jové i Vidal. El Constitucional va multar amb 12.000 euros diaris al qual fora número 2 d'Economia de la Generalitat, Josep Maria Jové; i amb 6.000 euros diaris a Montserrat Vidal, cap d'Àrea de Processos Electorals de la Generalitat. També va imposar les mateixes multes, repartides en funció del seu rang, als síndics.