Demanen 2 anys de presó per als pares de Nadia per pornografia infantil

La Fiscalia de Lleida ha demanat dos anys de presó per a Margalida Garau i Fernando Blanco, els pares de la Nadia, la nena a la qual presumptament van utilitzar per cometre una estafa amb els donatius que recaptaven per sufragar suposades despeses sanitàries d'aquesta, pels delictes d'exhibicionisme i pornografia infantil.

Durant la investigació del cas es van trobar 41 fotografies a l'ordinador dels pares en les quals aquests mantenien relacions sexuals al mateix llit que la nena, que tenia onze anys quan el cas es va destapar a finals de l'any passat. Paral·lelament, es van trobar 15 imatges de la menor despullada i amb «actituds impròpies» per a la seva edat.

A més de les penes demanades pels dos delictes, Fiscalia proposa la prohibició per a cada un dels pares de veure la nena durant cinc anys per cadascun d'aquests dos delictes, és a dir, deu anys en total per a cada un dels progenitors.

Contra els pares de la Nadia, que residien a Fígols i Aliny, ja hi ha una altra causa oberta per un presumpte delicte d'estafa pel qual el pare està actualment en presó preventiva sense fiança fins que se celebri el corresponent judici, i la mare, que està en llibertat, va perdre la pàtria potestat de la petita.



Diverses campanyes

Els pares van iniciar diverses campanyes per recaptar fons per teòricament sufragar les despeses i investigar sobre la suposada malaltia estranya que patia la Nadia. Segons va explicar l'acusació, els pares de la menor, que s'investiga si realment patia una malaltia estranya, van gastar en finalitats particulars alienes al tractament de la Nadia almenys 600.000 dels 918.000 euros que van recaptar en donatius per a la nena des de 2008. Actualment, la Nadia resideix a Mallorca amb la seva tia materna totalment allunyada dels focus mediàtics.