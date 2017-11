Petició d'onze anys de presó per a una xarxa que venia símbols neonazis

La Fiscalia demana penes de fins a onze anys de presó per a una desena d'integrants d'un entramat dedicat a distribuir música neonazi i a vendre tota mena de «marxandatge» vinculat amb la simbologia feixista, amb el qual van facturar 2,4 milions d'euros en quatre anys. En el seu escrit d'acusació, el fiscal de Delictes d'Odi i Discriminació acusa la desena de neonazis, set d'ells amb antecedents penals, dels delictes d'associació il·lícita, contra els drets fonamentals i difusió d'idees, tinença d'armes i difusió d'idees genocides. Entre els acusats hi ha tres membres de Batallón de Castigo, banda emblemàtica de l'anomenada música RAC (Rock Again Communism) que va ser fundada el 1991 i el líder de la qual va ser condemnat per matar a ganivetades un jove de 19 anys d'ideologia oposada. La Fiscalia demana per a cada un dels acusats penes entre els cinc i els onze anys.