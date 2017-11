Les bases de BComú trenquen el pacte municipal amb el PSC pel suport al 155

Les bases de Barcelona en Comú han avalat el trencament del pacte municipal amb el PSC pel suport dels socialistes a l'aplicació de l'article 155 de la Constitució a Catalunya. El 54,18% de les persones que han votat en la consulta interna que ha fet la formació han apostat per posar fi al pacte i passar a governar en solitari, mentre que el 45,68% s'han posicionat en contra del trencament de l'acord. El primer tinent d'alcalde Gerardo Pisarello ha descartat passar a governar amb cap altre partit a la ciutat. "Cercarem tots els acords necessaris amb totes les forces polítiques per poder afermar les línies de govern que s'han anat consolidant en 2 anys", ha garantit. "Han votat un total de 3.800 persones amb 2.059 vots a favor del trencament del pacte amb el PSC i 1.736 vots en contra. Hi ha hagut també 5 vots en blanc", ha precisat el portaveu de Barcelona en Comú, Enric Bárcena.

El primer tinent d'alcalde de Barcelona, Gerardo Pisarello, ha acceptat els resultats i ha argumentat els motius que ha portat la majoria de la seva militància a demanar que es trenqui l'acord amb el PSC. "En els últims mesos hem viscut una situació extraordinària tan a Catalunya com a Barcelona amb una restricció molt greu i inèdita de l'autogovern, i dels principals drets bàsics", ha assenyalat Pisarello, que ha retret que les direccions de PSOE i PSC "no han donat la resposta a l'aplicació del 155 que nosaltres esperàvem". "El PSC d'Iceta era el que deia ni DUI ni 155. Ens semblava una posició raonable, però va decidir allunyar-se d'aquest espai de diàleg, trencar ponts i situar-se al costat de PP i Cs", ha lamentat el primer tinent d'alcalde de Barcelona, que ha enumerat les diverses crítiques de les últimes setmanes dins el mateix socialisme català –amb alcaldes inclosos- a l'acostament al "bloc del 155".

"Vull dir una cosa. Estic convençut que si el PSC hagués consultat les seves bases sobre el 155, aquesta consulta de Barcelona en Comú hagués estat innecessària i no s'hagués produït", ha reflexionat en veu alta Pisarello, que ha precisat que l'aplicació d'aquest article de la Constitució "és una peça més de la recentralització autoritària del govern espanyol". "I també ens afecta de ple a l'autonomia del món local", ha puntualitzat el primer tinent d'alcalde de Barcelona, que ha reiterat que a partir d'ara Barcelona en Comú governarà en solitari buscant pactes puntuals amb la resta de grups municipals, inclòs el mateix PSC. "Cercarem tots els acords necessaris amb totes les forces polítiques per poder afiançar les nostres línies de govern, que es mantenen inalterables", ha manifestat Pisarello. Una bona prova de foc per al govern de Colau serà l'aprovació dels pressupostos per al 2018.

"Acords al marge de la política de blocs"



"Estem convençuts que tenim una bona proposta pressupostària, que s'havia discutit ja amb el PSC i presentat a la resta de forces polítiques", ha comentat el primer tinent d'alcalde de Barcelona, que ha afegit que molts d'aquests partits posaven la qüestió nacional com a condició per a la negociació. "Per això ara volem fer una lectura positiva del resultat de la consulta i és que ens permetrà arribar a acords de ciutat al marge de la política de blocs", ha afirmat Pisarello. "Els comptes de la ciutat són una eina clau per fer polítiques socials, econòmiques, i al servei de la gent, les petites i mitjanes empreses i els autònoms", ha recordat el primer tinent d'alcalde de Barcelona. "Estem convençuts que amb la nostra proposta de pressupostos sobre la taula arribarem als acords que calguin. Per nosaltres no serà, farem tots els esforços", ha conclòs Pisarello.