Eleccions catalanes: Gemma Geis es perfila com a cap de llista de JxCat per Girona

Avui acaba el termini per presentar les llistes electorals als comicis del 21 de desembre. Les formacions ja han anat avançat quines són les seves candidatures però el PDeCAT, sota la marca de Junts per Catalunya (JxCat), encara està tancant les llistes. És així perquè Carles Puigdemont vol que siguin les més unitàries i transversals possibles, amb nombrosos independents i amb poca presència de càrrecs del partit, de manera que les propostes inicials fetes des del PDeCAT han canviat.

A Barcelona serà Puigdemont qui lideri la llista amb Jordi Sànchez, actualment a la presó i fins ara president de l'ANC, com a número dos. Pel que fa a la circumscripció de Girona, i a l'espera de la confirmació oficial, ahir tot apuntava que finalment la candidata a les eleccions del 21D seria Gemma Geis, actual vicerectora de la Universitat de Girona (UdG), segons diverses fonts consultades per Diari de Girona.

També s'han perfilat com a caps de llista la mateixa alcaldessa de Girona, Marta Madrenas, i l'alcalde de Besalú, Lluís Guinó, membre de la Mesa del Parlament. Si Gemma Geis acaba sent la candidata, Madrenas i Guinó podrien seguir-la a la llista.

De fet, Geis reuneix el perfil que es buscava. En les eleccions del 2015 ja havia sonat com unes de les persones a la part alta de la llista de Junts pel Sí a Girona. Té un perfil independent, de confiança de Puigdemont i prové del món acadèmic. Actualment és vicerectora de la UdG però ja havia avançat que, amb les eleccions catalanes 2017 que hi haurà ara per escollir nou rector, per a ella seria un final d'etapa.

És doctora en Dret, llicenciada per la UdG, menció europea i va cursar el Màster de Pràctica Jurídica al Col·legi d'Advocats de Barcelona. Professora lectora de Dret Administratiu, segons consta en la pàgina web de la UdG. La universitat li va atorgar el Premi Extraordinari de Doctorat Dret 2011 per la tesi doctoral sobre l'execució de sentències urbanístiques.



Jordi Sànchez, a la llista del PdeCAT

D'altra banda, ahir també es va saber que el president de la Generalitat cessat ha incorporat a la seva llista com a número dos el fins ara president de l'ANC, Jordi Sánchez, un fitxatge amb el qual disputarà a ERC l'hegemonia sobiranista a les eleccions del 21-D.

Després de no aconseguir convèncer els seus socis al Govern de conformar una llista unitària o una fórmula similar a JxSí, Puigdemont tanca a contrarellotge una llista el més transversal possible amb nombrosos perfils independents i poc pes del seu partit, el PDeCAT, que li ha donat plena llibertat per escollir candidats.

En contrast amb la decisió de Sánchez, el president d'Òmnium Cultural, Jordi Cuixart, també empresonat des del 16 d'octubre, va trencar el seu silenci amb una carta en què justificava la seva negativa a formar part d'alguna de les llistes independentistes. Cuixart va reclamar una gran victòria del sobiranisme a les eleccions catalanes i va dir que el seu càrrec a l'entitat, que ha de ser «transversal», és «incompatible» amb estar en una llista.

Precisament, ahir es va complir exactament un mes que Sánchez i Cuixart són a la presó i milers de ciutadans van tornar a sortir als carrers i a omplir les places per exigir el seu alliberament. A la plaça del Vi a Girona, per exemple, es van reunir un miler de persones.

Puigdemont sondeja diferents perfils per a la seva llista, com el director teatral Joan Lluís Bozzo, el director de les revistes Catalan International View i ONGC, Francesc de Dalmases, o l'exconseller Ferran Mascarell, segons fonts sobiranistes consultades. En canvi, l'exconsellera de Salut Marina Geli va declinar l'oferiment de Puigdemont per sumar-se a la seva llista. Qui també ha declinat l'oferiment per sumar-se a la llista ha estat l'alcalde de Sant Feliu de Guíxols, Carles Motas (TSF).

Les gestions per a les eleccions catalanes, des de Brussel·les

Els últims dies, segons les fonts consultades, Puigdemont ha estat pilotant des de Brussel·les les gestions per cosir la llista de JxCat, amb el suport de persones de la seva màxima confiança durant el seu mandat al Govern, com la llavors directora general de Coordinació Interdepartamental, Elsa Artadi, o el director de l'Oficina del President, Josep Rius.

Puigdemont busca una candidatura que revolucioni les enquestes de les eleccions catalanes, que fins ara situaven ERC en primera posició amb més de 40 escons i auguraven un enfonsament del PDeCAT fins a una franja d'uns 15 diputats. En joc està no només si el 21-D revalida la majoria absoluta en escons de les forces independentistes, sinó també el lideratge en aquest espai, en què per primera vegada en unes eleccions ERC podria quedar per davant de l'antiga Convergència.

Lluís Corominas deixa la política

Qui no estarà a les llistes és el president de Junts pel Sí, Lluís Corominas. Ahir va anunciar formalment que deixa la primera línia de l'activitat política i que «directa o indirectament renuncia a qualsevol responsabilitat política a partir del 21-D». En una emotiva roda de premsa des del Parlament, Corominas es va acomiadar després de 14 anys al Parlament, nou anys dels quals ha estat vicepresident del Parlament. Anteriorment havia estat 12 anys alcalde de Castellar del Vallès i ha ocupat diversos càrrecs a l'antiga CDC, principalment en l'àmbit territorial.

El 2015 ja va anunciar que no es tornaria a presentar i ho va atribuir a una «decisió meditada» que no té a veure amb el que ha passat a la política catalana en els últims temps. També va agrair que li hagin ofert anar a la llista de JxCat que encapçala Puigdemont.