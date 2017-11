Eleccions catalanes: Llista electoral de la CUP per al 21D

La militància de la CUP-Crida Constituent va aprovar ahir a la tarda les llistes de les circumscripcions de Barcelona, Girona, Lleida i Tarragona que encapçalen Carles Riera, Natàlia Sánchez, Mireia Boya i Xavier Milian, respectivament. Les candidatures proposades pel Secretariat Nacional de la formació van ser ratificades per un 66,22% dels vots d'un total de 1.498 vots emesos, xifra que suposa un 52,40% de participació. A més, la votació va ratificar la ponència base de l'Assemblea Nacional Extraordinària de Granollers, celebrada el cap de setmana passat, amb un 86,18%. A Girona, Natàlia Sànchez, actual portaveu de la CUP a l'Ajuntament de Figueres serà la cap de llista de la CUP per a les eleccions catalanes del 21D, tindrà com a número 2 l'alcalde de Celrà, Dani Cornellà.