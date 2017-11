Una independent liderarà JxCat a Girona

Les candidatures de Junts per Catalunya (JxCat), marca del PDeCAT per concórrer en les eleccions del 21-D, han estat les últimes a donar-se a conèixer però finalment, ahir, últim dia per presentar-les, es va aclarir qui estarà en l'anomenada «la llista de Puigdemont». Ha estat així perquè el president, destituït i actualment a Brussel·les, ha volgut que fossin les més unitàries i transversals possibles, amb molts independents i poca presència de càrrecs del partit, com ha estat, de manera que les propostes que van fer des del PDeCAT han canviat.



A Girona, hi ha hagut sorpresa d'última hora: la incorporació d'un conseller com a número dos. Com ja havia avançat ahir Diari de Girona, Puigdemont ha apostat per una independent com a cap de llista, Gemma Geis, vicerectora de la Universitat de Girona (UdG). Com a 2, ahir a la nit es va saber que hi haurà el conseller de Cultura, Lluís Puig Gordi, destituït i que es troba ara Brussel·les.



El seu cas és el que destaca. El conseller cessat, nascut Terrassa i que va entrar a la conselleria el juliol de 2017 en substitució de Santi Vila, va per Girona mentre pràcticament la resta del Govern destituït del PDeCAT van a la llista per Barcelona. Després de Puig, i com a número tres, hi haurà l'alcaldessa de Girona, Marta Madrenas.



Així, no serà cap càrrec del partit qui pilotarà JxCat a la demarcació. A més de Geis, Puig i Madrenas, el número 4 de la llista serà un altre independent, també de l'àmbit universitari. En aquest cas, el professor de l'Escola Politècnica Superior de la UdG, Narcís Clara, i el seguirà Lluís Guinó (alcalde Besalú i membre de la Mesa del Parlament) com a 5. En el número 6 de la llista hi haurà l'alcalde de Ripoll, Jordi Munell, i el 7 de la llista serà el delegat territorial de Cultura, Francesc Xavier Ten.





El president @krls em va proposar encapçalar la llista de Girona @JuntsxCataIunya. Un repte que assumeixo amb vocació de servei públic i amb la voluntat d'escoltar a tothom. Gràcies per la confiança! — Gemma Geis Carreras (@GemmaGeis) 17 de novembre de 2017

Gemma Geis, la nova candidata de JxCat per Girona confirmava ahir que encapçalaria la llista. Un repte que, va assegurar la vicerectora de la UdG, assumeix «amb vocació de servei públic i amb la voluntat d'escoltar tothom». «El president @KRLS em va proposar encapçalar la llista de Girona JuntsxCataIunya. Un repte que assumeixo amb vocació de servei públic i amb la voluntat d'escoltar a tothom. Gràcies per la confiança!», va escriure Geis al seu perfil de la xarxa social Twitter.

La resta de la llista

El perfil de Gemma Geis

Pel que fa a la resta de la llista per Girona, el número 8 l'ocuparà el president del Consell de l'Alt Empordà, Ferran Roquer. A partir d'aquí, la gironina de les Pedreres, Pilar Adroher serà la 9, Núria Roig (10), l'alcalde de Calonge, Jordi Soler (11), el periodista Carles Ribera (12), l'alcaldessa d'Anglès, Àstrid Desset (13), Emili Ayats Padrosa (14), Teresa Casademont (15), Laura Liarte (16) i finalment, com a número 17 i en un lloc simbòlic, Salvador Clarà, amic personal de Puigdemont i actualment regidor d' ERC a Amer.Les propostes inicials del Partit Demòcrata per al seu cap de llista es movien entre Madrenas i Guinó. Amb tot, Puigdemont, després de no aconseguir convèncer els seus socis de Govern per conformar una llista unitària, va apostar per liderar la candidatura del PDeCAT però amb una llista transversal, amb consellers del fins ara Govern i, sobretot, independents, sota la marxa de JxCat. El partit li va donar plens poders per acabar de conformar la seva llista. I això va provocar, aquesta setmana, trucades d'última hora i canvis a la part alta de la llista, com es va comprovar.De fet, Geis reuneix el perfil que es buscava. En les eleccions al Parlament de l'any 2015 ja havia sonat com unes de les persones a la part alta de la llista de Junts pel Sí (JxSí) per Girona. Té un perfil independent, de confiança de Puigdemont i prové del món acadèmic universitari. Actualment és vicerectora de la UdG però ja havia avançat que, amb les eleccions que hi haurà ara per escollir un nou rector de la universitat gironina, per a ella seria un final d'etapa. A més, Geis és doctora en Dret, llicenciada per la UdG, menció europea i va cursar el Màster de Pràctica Jurídica al Col·legi d'Advocats de Barcelona. Professora lectora de Dret Administratiu, segons consta en la pàgina web de la UdG. La universitat li va atorgar el Premi Extraordinari de Doctorat Dret 2011 per la tesi doctoral sobre l'execució de sentències urbanístiques.