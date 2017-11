Salvadó, davant dels escorcolls del 20-S: «Llança els papers pel pati»

L'exsecretari d'Hisenda Lluís Salvadó, un dels detinguts el passat 20 de setembre pels preparatius de l'1-O, va ser taxatiu quan la seva secretària el va trucar per advertir-li que la Guàrdia Civil estava a les portes del seu despatx: «vés a la meva taula, agafa els papers i fot-los pel pati». Així consta en una de les converses, a l'àudio de la qual va tenir accés Efe, que Salvadó va mantenir amb els seus col·laboradors a primera hora del matí del passat 20 de setembre, quan va ser detingut en el marc d'una operació de la Guàrdia Civil, per ordre del jutjat d'instrucció número 13 de Barcelona, que investigava els preparatius per a la celebració del referèndum de l'1-O.



«Lluís, la Guàrdia Civil és aquí»

«Lluís, la Guàrdia Civil és aquí», li va dir la seva secretària, per advertir-lo de la presència de la comitiva judicial a les dependències de la secretaria d'Hisenda, a la Gran Via de Barcelona, si bé encara no havia accedit al seu despatx. «Agafa de sobre la taula de reunions tota la pila de papers que hi ha i llença'ls», comença a dir Salvadó a la seva interlocutora, de nom Eli, que l'interromp: «n'he ficat uns quants (papers) sota una caixa d'aigües».

L'exsecretari d'Hisenda també va mantenir en una conversa telefònica que la resposta del Govern central al procés independentista passaria factura a l'entorn de Catalunya en Comú, que podria acabar «mig fulminat» per la polarització: «els de Colau estan histèrics».