En estat greu un nen de cinc anys en caure d´un quart pis

n nen de 5 anys es troba en estat greu després que aquest dissabte al migdia es va precipitar per un quart pis a Reus, per causes que s'estan investigant. Segons han informat els Mossos d'Esquadra els fets van passar quan el nen va caure per un pati interior, en un habitatge del carrer Banys, i va quedar malferit, amb un politraumatisme. Una veïna se'n va adonar i va trucar al 112.

L'avís va arribar a les 13.51 hores i el Sistema d'Emergències Mèdiques (SEM) va decidir traslladar el nen en helicòpter a l'Hospital Sant Joan de Déu. Segons fonts de l'hospital el nen es troba a la UCI amb pronòstic reservat. La policia ha iniciat la investigació i prenent declaració a possibles testimonis per esclarir les causes de la caiguda. Segons algun testimoni, en el moment dels fets la mare del nen estava a la dutxa.