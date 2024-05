El piragüista banyolí Albert Corominas posa el punt final a la seva carrera

El palista banyolí Albert Corominas Bertran ha decidit abandonar la pràctica de l'esport d'alta competició i ha posat el punt final a la seva carrera esportiva, que l'ha dut a competir al màxim nivell durant 25 anys. Ho farà públic dissabte, en un esdeveniment que començarà a partir de les 18 hores a les instal·lacions del Club Natació Banyoles, club al qual pertany des de fa més de tres dècades, i que comptarà amb la presència d'amics i familiars de l'esportista, així com de nombrosos companys de professió i autoritats. Corominas, reconegut internacionalment i membre de l'equip nacional espanyol des del 2005 fins al 2018, té un palmarès farcit de podis i victòries, ha participat en competicions de primer nivell mundial i s'ha desenvolupat en diferents disciplines com ara el piragüisme, el quatriatló i el caiac de mar. Conscient que no pot mantenir el mateix nivell competitiu d'aquests anys i davant la impossibilitat de comprometre's a entrenar cada dia les hores necessàries per continuar a primera línia, ha optat per «fer un pas al costat» i centrar-se en «d'altres coses», fixant sobretot l'atenció a dedicar-se al «cent per cent» a fer d'entrenador i preparador físic de la secció de piragüisme del CN Banyoles per «retornar tot el que aquest club m'ha donat a partir de la meva experiència».

«Competir al màxim nivell requereix una dedicació exclusiva i entrenar cada dia moltíssimes hores. Després del meu últim viatge a Austràlia vaig pensar si tenia ganes de continuar-ho fent i si valia la pena tot aquest sacrifici. Per poder estar a dalt de tot i anar a Mundials i Europeus, és imprescindible un determinat esforç i renunciar a moltes coses, i jo ara ja no m'hi puc comprometre. No puc ser tan competitiu com abans. Per això, abans que em retirin, prefereixo retirar-me jo i deixar de banda l'esport d'elit», explica. Corominas deixa enrere una etapa que s'ha allargat durant 25 anys i a partir d'ara «faig un pas al costat i aparco l'alta competició, però no abandono l'esport. Cada dia continuaré entrenant. Menys temps, però ho faré. Per salut i perquè l'esport és i serà la meva vida». Continuarà lligat al Club Natació Banyoles, on va entrar quan tenia 9 anys.

Un gran palmarès

Entre els seus èxits més rellevants, destaquen les tres victòries consecutives en el Campionat d'Espanya de Piragüisme en 5 km els anys 2016, 2017 i 2018; el subcampionat de la Copa del Món de Marató dels anys 2006, 2007 i 2008; i l'or el 2014 a Berlín en el Mundial de quatriatló, una disciplina que combina la natació, el piragüisme, la bicicleta i córrer. En aquesta modalitat també va ser campió i subcampió d'Europa el 2010, el 2013 i 2018, respectivament, i va obtenir el segon lloc del món el 2016 a Hongria. Palista de l'equip nacional espanyol durant més d'una dècada, ha estat 14 vegades campió de Catalunya d'hivern de piragüisme i ha participat en més d'una ocasió a la Regata del Río Negro, la competició més llarga del món per etapes (500 km), pujant al podi l'any 2000 en la categoria K-2.