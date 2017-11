Dues enquestes preveuen una majoria absoluta independentista molt ajustada

Una enquesta d' El Periódico de Catalunya preveu que els partits independentistes mantindran una ajustada majoria en escons. Així, a un mes del 21-D, ERC aconseguiria el 23,9% dels vots i 37-38 escons, 4,2 punts i sis diputats menys que en un sondeig de l'octubre passat. Junts per Catalunya (PDeCAT) es quedaria en el 16,5% dels sufragis i 24-25 parlamentaris, 4,5 punts i sis representants més que fa tot just un mes gràcies a la irrupció de Puigdemont. La CUP obtindria un 6,3% dels vots i entre 7-8 escons, fet que suposaria una ajustada majoria absoluta de l'independentisme. El PSC aconseguiria entre 24 i 25 escons, entre 8 i 9 més que les darreres eleccions, la mateixa forquilla que Ciutadans, mentre que el PP baixaria d'11 a 6 o 7 diputats i Catalunya en Comú n'obtindria entre 9 i 10 (ara en té 11).

En canvi, una altra mostra per a ABC estableix que ERC obtindria un 23,1% -entre 35 i 37 escons-, Junts per Catalunya un 16,7% -24 escons- i la CUP baixaria del 8,2 al 5,6% -entre 7 i 8 escons-. Ciutadans tindria un 22,3 per cent -entre 29 i 30 escons-; el PSC, un 15,1% -19 diputats-; PP, un 7,8 % -entre 10 i 11- i Catalunya en Comú un 7,6% -entre 8 i 9.