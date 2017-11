El Congrés frena una proposició de Cs contra «l´adoctrinament» a l´escola

La majoria dels grups parlamentaris del Congrés dels Diputats s'ha posicionat en contra de la proposició de llei que ha plantejat Cs a i per tant previsiblement el text que proposa crear una Agència Independent de l'Alta Inspecció Educativa no tirarà endavant.

El text de Cs, que ha rebut un suport condicionat del PP en el debat al Congrés per tramitar-la, preveu que es comprovi que els currículums escolars es cursen "d'acord amb l'ordenament estatal". I pretén que l'Agència vetlli perquè els centres públics "desenvoluparan les seves activitats subjecte als principis constitucionals" i a la "garantia de neutralitat ideològica". El líder de la formació taronja ha lamentat que no s'hagi desenvolupat fins ara una Agència d'aquestes característiques pels pactes estatals amb les formacions nacionalistes: "El nacionalisme tenia un objectiu, convertir l'educació en un lloc per treballar per la destrucció i la liquidació d'Espanya", ha assegurat durant el debat al Congrés. El PSOE, Units Podem, ERC i el PDeCAT s'han oposat amb duresa al text: han acusat Cs de parlar d'"adoctrinament" per voler "instrumentalitzar" les aules catalanes per rèdit electoral i han posat sobre la taula conceptes com "censura educativa" i "policia política".

Rivera ha acusat les forces nacionalistes de forçar històricament un "bloqueig" perquè no s'inspeccionessin les "il·legalitats" a les aules. En concret ha assenyalat el contingut dels llibres de text amb conceptes com "Països Catalans": "Els llibres de text a Catalunya han de dir el que diu la Constitució o el que diu Puigdemont?", ha preguntat Rivera en fixar les aules com un "temple civil". "No hi volem símbols, volem neutralitat", ha afegit assegurant que alguns professors han "assenyalat" fills de guàrdies civils.

En titllar la proposició de llei de Cs de "nyap", la diputada socialista María Luz Martínez ha assegurat que Rivera i Cs "instrumentalitzen" l'educació. Els ha acusat de voler treure competències autonòmiques a la gestió dels centres educatius i ha assegurat que l'Agència es pot convertir en "censura educativa", al marge de "qüestionar la professionalitat i la llibertat de càtedra" dels docents. En aquest context, Martínez ha assegurat que la formació taronja es mou ara per "un grapat de vots" de cara el 21-D,i ho creu així perquè el "veritable interès" de Cs per l'educació és "zero".

També els diputats catalans de formacions sobiranistes s'hi han oposat. El diputat del PDeCAT Sergi Miquel, que s'ha ofert irònic a Cs per ensenyar la diferència entre "Països Catalans i territoris de parla catalana", ha acusat Cs de voler posar fi el sistema educatiu català. I li ha retret tenir "cara dura" per assegurar que el sistema català "adoctrina en pensament i ideologia" quan Rivera es va formar com a alumne a les aules catalanes.

Al seu torn, el diputat d'ERC Joan Oloritz ha acusat Rivera de voler sotmetre les aules a un 'Gran Hermano' i de "vigilar" què diuen els professors a classe. "I si li sembla bé a Albert Rivera", ha afegit. En advertir que legislar des de "l'oportunisme i el rancor" en educació és "catastròfic", Oloritz ha ha suggerit irònic que Rivera es podria erigir com a "inspector major" d'aquesta Agència pel seu caràcter "independent": "A vegades pacta amb uns; a vegades amb els altres".

També Joan Mena, diputat d'Units Podem-En Comú Podem, ha carregat amb contundència contra la proposta de Cs. Els ha acusat de "perseguir i criminalitzar" el cos de professors i d'intentar col·locar a les aules una "policia política". "Jo veig al guix l'oportunitat de construir una societat més justa; vostè, una arma d'adoctrinament", ha lamentat en preguntar-se per què Cs no qüestiona que hi hagi llibres de text que afirmin que Lorca "va morir".

Mena ha protagonitzat una polèmica amb la presidenta de la cambra, Ana Pastor, que li ha demanat que retirés de l'acta de sessions l'expressió com "porquets barallant-se en un bassal de fang per les mentides sobre adoctrinament". Mena ho ha dit en demanar a Cs i el PPC que retiressin els seus textos sobre l'Alta Inspecció per demostrar que realment volen tancar un pacte d'estat d'educació. Mena no ha retirat i Pastor ha dit que ho retiraria al seu lloc com a presidenta de la cambra.

Mena s'ha dirigit també al PPC perquè aquest tarda el Congrés també debat una proposició no de llei – sense efectes jurídics- que insta a treballar en una línia semblant a la de Cs, que previsiblement tampoc prosperarà. De fet, la diputada dels populars Ana Alós ha assegurat que li donen suport per tal que s'hi introdueixin canvis en subcomissió tot i que no comparteixen la "improvisació" de Cs. Ara bé, Alos ha validat la tesi de Rivera: "No s'ha actuat amb independència a Catalunya; [...] no s'han protegit els menors, no s'han vigilat les llibres de text ni atès els requeriments; el problema és la falta de lleialtat per part d'algunes comunitats autònomes, que han abusat de la confiança; perquè sí, hi ha hagut adoctrinament a les aules catalanes", ha assegurat.